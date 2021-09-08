陳柏謙分屍逃死！炫耀出書「殺人魔自白」會紅　死者父聽判決哽咽

記者柯沛辰／綜合報導

台北市華山草原分屍案2018年震驚社會，凶嫌陳柏謙一審被判處死刑，但二審認定他是自首，改判無期徒刑。最高院發回重審，如今更一審仍維持無期徒刑，理由是有教化可能，讓受害者家屬哽咽，痛罵陳柏謙曾稱「將來出獄要出書，寫變態殺人魔自白、賺個一桶金」，根本毫無悔意。

39歲陳柏謙是射箭教練，曾在華山草原上搭建「野居草堂」推廣傳統弓道技藝，卻在2018年5月31日性侵勒斃高姓女子，再分屍肢解成13塊、7大袋，載往陽明山區棄置。當時陳柏謙留下高女左乳，以明礬、鹽保存，欲帶回家中製成標本收藏，還多次誆騙警方，直到眼見鐵證如山，才坦承犯案，並引領警方找回遺體。

台北地院審理時，陳柏謙改口翻供，辯稱是遭警方恐嚇才認罪，還虛構一名不存在華裔人士ERIC，稱對方才是真正的殺人兇手，自己只是協助分屍、棄屍。不過，陳無法清楚交代ERIC真實身分，經地院調查，認定ERIC是虛構人物，不予採信。

▲陳伯謙曾向友人炫耀要出書，如今更一審再獲判無期徒刑。（圖／記者吳銘峯攝）

一審法官認為，陳柏謙不僅推卸罪責，在看守所會客時還跟友人說「看出獄後能不能出一本書，賺個一桶金，應該會紅，變態殺人魔的心情自白」，明顯毫無悔意，而且高女失蹤後，警方早將他列為首要嫌疑人，不算自首，因此依強制性交故意殺人、遺棄屍體等罪判處死刑、褫奪公權終身。

高院二審時則認為，陳柏謙符合自首規定，有供出犯案過程、棄屍地點，也帶著警方到棄屍地點，因此改判無期徒刑。案經檢方上訴，最高院將全案撤銷，發回更一審。

不過，更一審委託「台灣司法心理學會」製作心理鑑定報告，綜合考量陳柏謙可藉由矯正機關施以心理治療，有「中度」矯治可能、再社會化可能，「低度」再犯可能，因此8日判決維持二審無期徒刑、褫奪公權終身。

▲高女父親難以接受判決結果，表明會再上訴爭取公道。（圖／記者吳銘峯攝）

高女父親8日接受《東森新聞》訪問時表示，「心痛，案件拖這麼久了，都心力交瘁了，作為父母的兩個人，身體狀況都差很多，我現在講話都有點沙啞，因為晚上都沒什麼休息，常常晚上做惡夢。」

高女父親情緒激動發抖，一度哽咽地說，女兒生前做很多慈善活動，所以現在他和妻子也用女兒的名義，持續捐款給一些弱勢團體。不過，他無法接受現在的判決結果，會再繼續上訴，爭取唯一死刑，「他（陳柏謙）犯案後不到一個月就脫產了，這個沒有人性的人渣，不應該讓他繼續留在社會上。」

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