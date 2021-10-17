涼意愈增！第二波東北風影響時間曝　一圖秒懂未來一週天氣

▲一圖看懂未來一週天氣。（圖／氣象局提供）

記者許維寧／台北報導

今（10/17）起入秋首波冷空氣報到，中央氣象局分析，本週前半段白天氣溫將回升，但早晚仍稍涼；本週後半段，預計再有一波東北風來訪，屆時北部、東北部又將感受到秋季涼意。接下將正式邁入東北風為主的天氣型態，未來一週氣溫感受上也將隨東北風強弱變化呈現冷熱交替。

氣象局分析，本週前半段週一至週四，隨週一白天起至週二東北風減弱，白天溫度將回升。​但深夜、清晨各地感受上仍較涼，日夜溫差變化大，民眾若早出晚歸還需要多加件衣物，年長者、嬰幼兒也須注意保暖。但迎風面的東半部、北海岸仍有局部短暫雨發生，其他地區則為多雲到晴，午後中南部山區、近山區則有零星短暫雨。

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氣象局表示，週三開始至週四水氣將稍微增多，東半部、北部山區有局部短暫雨。週五開始，預計另一波東北風將影響台灣，北部、東半部又將感受到秋意，水氣也會再增多，其他地區也會降溫。

整體而言，氣象局說明，本週前半段，白天氣溫回升天氣相對穩定，僅迎風面偶有短暫雨，還需留意日夜溫差大；本週後半段週四至週五間，另一波東北風來襲，隨水氣增多，迎風面北部、東半部降雨機率又會提升。

氣象局也提醒，受東北風影響，台灣沿海地區風浪較大，中部以北、東半部之沿海空曠地區及外島容易出現較強陣風，​鄰近海域之風力、海浪也會較大，海邊活動請注意安全。

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