東北風夾雨彈4縣市大雨特報！　本週再一波冷空氣襲台影響時間曝

▲氣象局預報員徐仲毅表示，今天受東北風影響北部、東部明顯較涼。（圖／翻攝自中央氣象局）

記者許維寧／台北報導

今天（10/17）受到入秋首波東北風影響，北部、東半部地區，尤其新竹以北到宜蘭有明顯降雨、降溫，目前回波正持續影響基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區，氣象局持續針對北北基、宜蘭縣發布大雨特報。中南部受冷空氣影響小，今天仍可維持多雲到晴，但需留意日夜溫差大。

氣象局統計，隨入秋首波冷空氣報到，今天台南以北到宜蘭等13個局屬氣象站均測得今年入秋最低溫，局屬氣象站最低出溫現在蘇澳19.6度，自動測站最低溫則位於桃園楊梅18.7度，台北市公園路氣象局則測到22.1度，未達到東北季風等級。

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氣象局預報員徐仲毅分析，到明天（10/18）清晨前持續受到東北風影響，今天北台灣至宜蘭、花蓮最高溫不超過25度，最低溫則預計將出現在明天清晨，預計北部高溫屆時僅20至21度，沿海空曠地區、近山區，低溫可能再下探。中南部則是早晚天氣偏涼，早出晚歸記得添衣。

▲受東北風影響，北部、東半部有雨。（圖／翻攝自中央氣象局）

徐仲毅談到，預計週二開始（10/19）隨冷空氣減弱各地高溫就會回升28至30度，溫暖的天氣預計持續至週五（10/22）屆時又會有一波東北風影響台灣，甚至不排除週四（10/21）晚間冷空氣就會南下。氣象局預估，本週末期的冷空氣降溫應不會有這波蒙險，但預計帶來的水氣偏多，降雨範圍則可能比這次廣，但主要影響區域仍是北部、東半部。由於預報時間尚早，氣象局仍要持續觀察。

另外，受東北風影響，台灣沿海地區風浪明顯偏強。氣象局也持續發布陸上強風警示，台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

氣象局也持續發布長浪即時訊息，今日基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海易有長浪發生，上午新北富貴角、龍洞已觀測到4至6米的浪高，請海上作業船隻、沿海居民留意。

▲氣象局針對北北基宜四縣市發布大雨特報，若未必要勿前往山區。（圖／翻攝自中央氣象局）