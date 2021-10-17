　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

東北風夾雨彈4縣市大雨特報！　本週再一波冷空氣襲台影響時間曝

▲東北風影響北台灣降溫。（圖／翻攝自中央氣象局）

▲氣象局預報員徐仲毅表示，今天受東北風影響北部、東部明顯較涼。（圖／翻攝自中央氣象局）

記者許維寧／台北報導

今天（10/17）受到入秋首波東北風影響，北部、東半部地區，尤其新竹以北到宜蘭有明顯降雨、降溫，目前回波正持續影響基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區，氣象局持續針對北北基、宜蘭縣發布大雨特報。中南部受冷空氣影響小，今天仍可維持多雲到晴，但需留意日夜溫差大。

氣象局統計，隨入秋首波冷空氣報到，今天台南以北到宜蘭等13個局屬氣象站均測得今年入秋最低溫，局屬氣象站最低出溫現在蘇澳19.6度，自動測站最低溫則位於桃園楊梅18.7度，台北市公園路氣象局則測到22.1度，未達到東北季風等級。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象局預報員徐仲毅分析，到明天（10/18）清晨前持續受到東北風影響，今天北台灣至宜蘭、花蓮最高溫不超過25度，最低溫則預計將出現在明天清晨，預計北部高溫屆時僅20至21度，沿海空曠地區、近山區，低溫可能再下探。中南部則是早晚天氣偏涼，早出晚歸記得添衣。

▲東北風影響北台灣降溫。（圖／翻攝自中央氣象局）

▲受東北風影響，北部、東半部有雨。（圖／翻攝自中央氣象局）

徐仲毅談到，預計週二開始（10/19）隨冷空氣減弱各地高溫就會回升28至30度，溫暖的天氣預計持續至週五（10/22）屆時又會有一波東北風影響台灣，甚至不排除週四（10/21）晚間冷空氣就會南下。氣象局預估，本週末期的冷空氣降溫應不會有這波蒙險，但預計帶來的水氣偏多，降雨範圍則可能比這次廣，但主要影響區域仍是北部、東半部。由於預報時間尚早，氣象局仍要持續觀察。

另外，受東北風影響，台灣沿海地區風浪明顯偏強。氣象局也持續發布陸上強風警示，台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

氣象局也持續發布長浪即時訊息，今日基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海易有長浪發生，上午新北富貴角、龍洞已觀測到4至6米的浪高，請海上作業船隻、沿海居民留意。

▲東北風影響北台灣降溫。（圖／翻攝自中央氣象局）

▲氣象局針對北北基宜四縣市發布大雨特報，若未必要勿前往山區。（圖／翻攝自中央氣象局）

ET快訊
陸瘋傳「KTV封殺藝人」歌曲全下架　名單驚見蔡依林、周子瑜
虎豹潭鐘男家屬「六合橋招魂」　女兒悲喊：爸爸回家了
虎豹潭9歲女童遭沖走！「抓樹幹、吹哨」冷靜自救
快訊／高鐵「軌道異常」緊急停在苗栗　部分列車將延誤
看愛國片被逼吞「凍馬鈴薯＋炒麵粉」！　網狂吐槽
台北人收全英文「國家警報」　翡翠水庫回應了
敦北IKEA「原地復活」！　最大差別曝光
法國男星來台15年「歸化台灣」　激動曬身分證哭了！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／高鐵「軌道異常」緊急停在苗栗　部分列車將延誤

台北人收全英文「國家警報」　翡翠水庫回應：是我們發的

超好「孕」！台中準媽咪買2萬電腦爽中10萬購物節現金　

全台最大直營店！豆油伯10／20進駐屏東勝利星村　也賣名廚料理包

涼意愈增！第二波東北風影響時間曝　一圖秒懂未來一週天氣

這群人成軍11年　他好奇「為何能紅那麼久？」鄉民笑曝：賺很大

埔榮為精神病友辦理生命教育體驗課　有請可愛「小龜」當導師

前5盤一定中！女大生揭「迴轉壽司扭蛋」中獎秘訣　嗨喊：屢試不爽

手機狂響！北部人突收「全英文國家警報」懵了　網翻譯嚇：要逃？

快訊／北北基4縣市大雨特報　明白天漸回溫！週四再轉濕涼

《魷魚遊戲》剪在頭上！髮雕木頭人 娃娃空洞眼神超嚇人...側邊附名片

陳修將女友最後身影、訊息曝光 死者弟不捨：姊曾被打到滿臉傷

朋友女兒滿頭血去世...鳳梨痛心哽咽　「沒耐性不要做保母」：她就還小啊！

城中城「豆花阿姨」涉引火奪46命 恐只判5年...居民怒：死刑都不夠

鳳梨替友發聲「保母疑虐嬰」案情不單純？　「以後小孩不給保母帶」...嘆：我一定會抓狂！

女友生前發文「幫我找陳修將」！　擔心他安危...卻遭抓頭猛撞殺害

夜奔彰化搶「1盒20元」法拍口罩　規則不清、插隊多！民眾爆口角

開車無預警轉彎「撞直行外送員」 違規男下車怒賞巴掌罵：X你娘！

女嬰頭部重擊身亡爸找保母對質　遭回：是她自摔的「我哭不出來」

女重返城中城...「捧貓遺體」爆哭 痛心喊：死的不只46人還有3隻貓

快訊／高鐵「軌道異常」緊急停在苗栗　部分列車將延誤

台北人收全英文「國家警報」　翡翠水庫回應：是我們發的

超好「孕」！台中準媽咪買2萬電腦爽中10萬購物節現金　

全台最大直營店！豆油伯10／20進駐屏東勝利星村　也賣名廚料理包

涼意愈增！第二波東北風影響時間曝　一圖秒懂未來一週天氣

這群人成軍11年　他好奇「為何能紅那麼久？」鄉民笑曝：賺很大

埔榮為精神病友辦理生命教育體驗課　有請可愛「小龜」當導師

前5盤一定中！女大生揭「迴轉壽司扭蛋」中獎秘訣　嗨喊：屢試不爽

手機狂響！北部人突收「全英文國家警報」懵了　網翻譯嚇：要逃？

快訊／北北基4縣市大雨特報　明白天漸回溫！週四再轉濕涼

全運會／余雅倩鏈球62M91三破大會　首金入袋坦言給自己壓力大

收五月天阿信訊息　魏嘉瑩嚇到「以為詐騙集團」：完全不敢聲張

陸瘋傳「KTV封殺藝人」歌曲全下架　47人名單驚見蔡依林、周子瑜

虎豹潭鐘男家屬「六合橋招魂」　女兒悲喊：爸爸回家了

黃國書認當線民　魏明谷自爆「曾拒情治單位每月2千元吸收」

獨／鄧佳華PK吃屎哥！對決項目真的是吃屎…游兆霖：殺爆你這色胚

曾仁和完美封鎖味全　曾總：節奏掌握蠻舒服

快訊／高鐵「軌道異常」緊急停在苗栗　部分列車將延誤

宵夜新選擇！台南「泰式」深夜食堂　必吃媽媽麵濃烈辣勁直衝腦門

虎豹潭9歲女童遭沖走！「抓樹幹、狂吹哨」冷靜自救：體驗營學的

生活熱門新聞

「打工2萬被爸媽借光」她嗑泡麵維生：活累了

手機狂響！北部人突收「全英文警報」懵了

19日起「6狀況」不用戴口罩了！ 　

陳修將老婆2天前發文　「48字洩心聲」引聯想

女坐火車月台拍美照！台鐵已報警

今降快10度！最冷時間曝　下波變天雨區更大

西門町紅茶店超級大雷！Google負評整串黑歷史

第13輪開放AZ+BNT？陳時中曝：11月混打可能性增高

100元鹹酥雞最頂吃法曝光！內行：還剩30元買飲料

2劑莫德納排第二　醫揭「疫苗保護力最強組合」

戶外運動口罩解封　室內外拍照特定對象也可脫

第十二輪有你嗎？快來查詢「預約資格」

「迴轉壽司扭蛋」中獎秘訣　她嗨喊：屢試不爽

戶外口罩鬆綁「6大狀況」1圖秒懂！專家曝全面解封時間點

更多熱門

相關新聞

全台19局屬氣象站創今年低溫紀錄　明晨再冷一波！北部探20度

全台19局屬氣象站創今年低溫紀錄　明晨再冷一波！北部探20度

今天（10/17）受到今年入秋後第一波冷空氣影響，根據中央氣象局資訊指出，今天清晨平地局屬氣象站測得最低溫位於宜蘭蘇澳19.6度，離島最低溫則落在馬祖僅有19度。本島19個有人駐守的局屬氣象站，台南以北到宜蘭13個局屬測站均測得今年入秋最低溫；離島澎湖、金門、馬祖、彭佳嶼、東吉島、蘭嶼等6局屬測站也創下今年低溫紀錄。

濕冷豪雨彈來了！首波變天波浪降溫10°C

濕冷豪雨彈來了！首波變天波浪降溫10°C

豪雨夜襲！驟降7度最冷時間點曝

豪雨夜襲！驟降7度最冷時間點曝

東北風發威！7縣市大雨特報

東北風發威！7縣市大雨特報

豪大雨探19°C濕冷3天　一周2波變天

豪大雨探19°C濕冷3天　一周2波變天

關鍵字：

大雨東北風中央氣象局冷空氣

讀者迴響

熱門新聞

陳修將用保鮮膜補破碎頭骨　遭爆根本雙面人

女友求救「將哥打我」　陳修將冷回警3個字

正妹大胃王吃播狂吞「突倒地昏迷」！35秒片曝

幫陳修將搬屍被當共犯…他回應了

網紅嗆銀行態度差！怒領2千萬現金開勞斯萊斯載走

獨／陳修將虐殺女友手法曝！專挑「最痛的地方」打　

獨／3角關係曝！陳修將女友弟嘆：我姊很愛他

LINE免費貼圖來了！　限時5款快下載

大咖男歌手唱一半高空重摔「滿手鮮血」！傷勢曝光

「打工2萬被爸媽借光」她嗑泡麵維生：活累了

快訊／綠委認了曾當國民黨線民　宣布退黨

陳修將好友說明始末　推測行凶原因

獨／陳修將殺女友現場至少有2個保險套　弟：根本性奴

他「自己來」GG卻整根卡水管　消防崩潰：一碰就變大

很會賺錢但總存不了錢的3大星座

更多

最夯影音

更多
《魷魚遊戲》剪在頭上！髮雕木頭人 娃娃空洞眼神超嚇人...側邊附名片

《魷魚遊戲》剪在頭上！髮雕木頭人 娃娃空洞眼神超嚇人...側邊附名片
陳修將女友最後身影、訊息曝光 死者弟不捨：姊曾被打到滿臉傷

陳修將女友最後身影、訊息曝光 死者弟不捨：姊曾被打到滿臉傷

朋友女兒滿頭血去世...鳳梨痛心哽咽　「沒耐性不要做保母」：她就還小啊！

朋友女兒滿頭血去世...鳳梨痛心哽咽　「沒耐性不要做保母」：她就還小啊！

城中城「豆花阿姨」涉引火奪46命 恐只判5年...居民怒：死刑都不夠

城中城「豆花阿姨」涉引火奪46命 恐只判5年...居民怒：死刑都不夠

鳳梨替友發聲「保母疑虐嬰」案情不單純？　「以後小孩不給保母帶」...嘆：我一定會抓狂！

鳳梨替友發聲「保母疑虐嬰」案情不單純？　「以後小孩不給保母帶」...嘆：我一定會抓狂！

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面