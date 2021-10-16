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「濕冷豪雨彈」來了紫爆！首波變天波浪降溫10°C　台灣頭冷氣吹3天

▲▼ 。（圖／翻攝RAMMB）

▲東北風南下報到，有感轉涼。（圖／翻攝RAMMB） 

記者許力方／台北報導

中央氣象局今（16日）晚7時10分持續發布「豪雨特報」，受東北風增強影響及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，基隆市、新北市及宜蘭縣有局部大雨或豪雨，台北市、桃園、高雄及屏東有局部大雨。預估這波東北風將影響到18日（下周一），低溫下探19度，北台灣整天濕濕涼涼，迎風面持續有豪大雨發生機率，白天氣溫回升也不到24度，有感轉涼變天。

氣象局預報，東北風報到，17日北台灣雨勢漸趨顯著，有局部大雨或豪雨發生機率，花東也有局部短暫的陣雨，其他地區雲量稍增，午後有局部短暫雷陣雨；溫度方面，東北風帶來涼空氣，清晨低溫北部、東半部約22、23度，中南部24、25度，白天新竹以北及宜蘭氣溫回升不多，整天濕濕涼涼，氣溫僅22至24度，苗栗及花東高溫約25至27度，中南部高溫28至30度。

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▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲豪大雨來襲紫爆！有感濕涼降溫10度。（圖／中央氣象局）

氣象局指出，未來一周有2波東北風報到變天，第一波為16日下午起至18日清晨，第二波大約在22日（下週五）前後，在東北風影響期間，北東天氣較濕涼，中南部雲量增，早晚有涼意。18日清晨北台灣低溫下探19度，其他地區也只剩21至23度，空曠地區氣溫會再更低一些。

預計18日白天至19日（下周二）東北風減弱，氣溫稍回升，基隆北海岸及東半部仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有零星短暫雷陣雨，一直到22日第二波東北風增強，北部、東半部地區水氣增、有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

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