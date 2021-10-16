豪雨夜襲北台灣！一路濕到下星期　驟降7度「最冷時間點曝」

記者李宜秦／台北報導

受到北方冷高壓影響，台灣附近東北風增強，今晚開始各地天氣有明顯變化，桃園以北、大台北、基隆北海岸及宜蘭將有明顯雨勢，預計周日到下周一清晨是冷空氣最強的時間，最低溫將下探19度，要到周一白天溫度才會緩步回升。

▲東北風增強，今天晚上開始各地變天。（圖／氣象局）

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東北風逐漸增強，氣象局發布豪雨特報，並表示，今(16)日基隆北海岸及新北市山區有局部大雨或豪雨的機率；宜蘭及臺北山區、嘉義、臺南、雲林山區有局部大雨發生的機率，須注意雷擊及強陣風。

▲氣象局發布豪雨特報。（圖／氣象局）

▲豪雨夜襲新北、基隆等3縣市。（圖／記者林敬旻攝）

氣象局在臉書官網發文指出，本次襲台的東北風為入秋後最明顯的涼空氣，今日晚上開始東北風增強，新竹以北、宜花轉雨降溫，桃園以北、大台北、基隆北海岸及宜蘭雨勢明顯。

而周日整天受到東北風影響，新竹以北、宜花天氣又濕又涼，桃園以北、大台北、基隆北海岸及宜蘭注意局部大雨或豪雨，苗栗以南白天仍偏暖，但夜晚氣溫下降，須注意日夜溫差。

到了下周一白天起，迎風面的北台灣水氣逐漸減少，但基隆北海岸、宜蘭地區降雨機率仍偏高，花東多雲偶有雨，西半部則是多雲到晴，午後山區有零星陣雨。

▲今晚到下周一北台灣雨勢明顯。（圖／氣象局）

雖然下周一東北風逐漸減弱，但清晨各地仍偏涼，低溫比周日清晨更低，白天北東整體降雨減少，但氣溫感受為舒適至稍涼之間，苗栗以南白天暖熱。直到下周二、三天氣才會再度回溫，等到下周五又會受到下一波東北風影響，天氣將會再有變化。

各地早晚低溫：

▋馬祖：19°

▋北部、宜蘭：19°~21°

▋中部、台南、花東、金門：21°~22°

▋高屏空曠處：22°~23°