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28歲女認交友APP「填錯1資料」　男友秒變愛計較！網愣：是詐騙吧

兩性,情侶,愛情,男女朋友，交往。（圖／記者李佳蓉攝）

▲原PO承認自己設定的年齡有誤後，男友態度大轉變。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人若在現實生活中無法結交新朋友，便會下載交友軟體來找尋另一半。一名網友發文表示，她與男友在交友軟體上認識，交往後，她認了當初有部分內容造假，怎料對方對她的態度大變，讓她不知道是否該放生渣男。貼文曝光後，立刻引發熱議，網友紛紛傻眼表示，「原來是套路」、「這差不多是詐騙了吧」。

這名女網友在臉書粉專「靠北女友my girl」上貼文，提到她與男友在交友軟體上認識，交往後，她向對方承認自己年齡設定有誤，「我寫28（歲），事實上是37（歲），有差很多嗎？」

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原PO義正嚴詞說道，網路本來就是有真有假，她留點心眼有錯嗎？之前兩人約會，她都不用帶錢包，怎料說出自己的真實年齡後，吃飯、看電影都要AA制，就連油錢也要和她計較，真是太誇張了，「我是不是該放生渣男了！」

貼文一出，網友紛紛留言回應，「沒跟你說阿姨我不想努力了，還願意跟你AA很棒了」、「不相信設定有誤這種東西，37歲就37歲，有啥好不敢講的」、「他還願意跟你AA妳該慶幸了」、「就是有你這種人，難怪網路越來越假」、「阿姨別耽誤人家」、「他沒叫你請他，只有AA算是很有良心的暖男了」。

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