網上「去買熱水+1萬元」解經痛！他一照做「快往生女友」滿血了

▲經痛怎解？有男生示範了「教科書」級別的一招。（圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

有男友日前看了網路上的教學，說女友生理期來，用一招絕對有幫助，實際測試讓女生也驚呆！有女網友在臉書《爆廢公社二館》貼文，說她月經來，跟另一半抱怨「肚子好痛，覺得快往生」，男友之後卻突然匯了1萬元，要她「拿去買熱水喝」。不少女網友秒Tag另一半，笑呼「我全身都痛」。

「上班上到一半，突然那個來了，跟另一半抱怨肚子好痛、覺得快往生，晚上竟然收到這個……」這位女網友文中貼出男友傳給她的轉帳截圖，只見收款人寫著「愛哭鬼」，轉帳金額則是1萬元，底下備註要她「拿去買熱水喝」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO收到1萬元撫慰金，就好奇問男友這招從哪學來的，男方就老實回「網路社團上這麼教的」，讓女網友想了一下後，接著就笑出來「嗯……我只能說，那個社團很棒！」

▲那就是匯款讓女友拿去買熱水喝 XD。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

貼文吸引1.2萬人按讚，不少女網友也秒Tag另一半，「好痛好痛，快掛了」、「老公，我4天後也要喝熱水」、「我不只肚子痛，還牙齒痛。」還有女網友笑呼，「第一次看到男生說喝熱水覺得很有誠意」、「哈哈哈哈這才是正確的哄喝熱水啊」、「這個熱水太厲害了，除了瞬間止痛外，心情都好了起來呢」、「此文應該放進國中教科書。」

不過，被Tag的男方，及其他男網友則是超無奈，「我會裝好熱水給妳喝」、「一年先噴12萬」、「還要轉帳？ 我直接餵妳喝」、「此風不可長」、「阿密駝獸……希望我們家那個看不見」、「沒關係啦～廁所坐一下就好了」、「我比妳窮，妳忘了嗎」、「這樣的回答不是很健康！」