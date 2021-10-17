飯店女店長遭同事砍頭亡！他「拎著頭顱走一路」放櫃台：我殺人了

記者鄭思楠／綜合報導

上海浦東一間飯店近日發生一起驚悚命案，一名男廚師長疑因工作糾紛，殘忍斬殺女同事致死，恐怖殺人細節曝光全網嚇歪。據披露，兇手在工作時，突然拿刀背襲女同事，殺意爆棚，根本沒給對方活命的機會，行兇後更割下死者的頭顱拎著走，直接放在飯店的櫃台，當時死者頭部還在滴血，嚇壞飯店員工。

據警方通報，命案發生在星期五（15日）中午上海濰坊西路一飯店內，53歲的賈姓男子因工作糾紛，將41歲的袁姓女店長殺害。事情的起因疑似因顧客投訴飯店早餐質量不高，引發兩人起爭執，最終導致命案。

▲浦東發生驚悚命案。（圖／翻攝自影片）

兇手作案後並沒有馬上離開現場，當場把女同事的頭割下來後，拎著頭走到櫃台，並和櫃台員工說，「我有精神病，我殺人了，我要報警」，然後就走了。有目擊者指，看見一男一女工作人員跑出飯店，掩面痛哭。

網上消息指出，飯店櫃台上擺放著一個貌似人頭形狀的物品。有目擊者稱，「看到一個頭，長頭髮，在吧台（前台），還在滴血。」目前，涉事的飯店已停止營業，警方獲報後，循線拘捕賈男。

網傳，當時女死者在飯店內背對著兇手整理東西，賈男則持菜刀走到袁女身後，並對其頭部不斷砍刀，恨意達巔峰，手段十分兇殘，致袁女根本沒有逃跑的機會。

目前，案件正在進一步偵辦中。