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「閃耀札哈木・樂原市集」開幕式　吸引人潮延續文化傳承

▲「閃耀札哈木・樂原市集」活動，16日下午在西竹圍之丘文創園區順利展開。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「閃耀札哈木・樂原市集」活動，16日下午在西竹圍之丘文創園區順利展開。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

由台南市政府原住民族事務委員會，與文化局共同催生的「閃耀札哈木・樂原市集」活動，16日下午1時許，在西竹圍之丘文創園區（原台南廳長官邸）順利展開。

這次市集結合各族別優質攤商，帶來原鄉美食及特色文化商品，並安排精彩舞蹈及歌唱表演。主辦單位「Tabe ca'hamu 札哈木樂原」（原札哈木會館）精心安排手作體驗課程，透過實作活動增加社會大眾對於台灣原生文化的接觸與欣賞。

參與活動的各民族攤商，多由台南市政府原住民族事務委員會培訓，一系列計畫由中央原住民族委員會和台南市政府共同訂立策略，目的讓眾多具有潛力的原住民族品牌業者，自商品創新、品牌經營、文化意涵、數位行銷、財務與營運概念等多面向進行訓練與輔導，逐步打造具有競爭力的在地特色文化創意品牌。

中央原民會夷將主委特別邀請拉阿魯哇族紹布委員，代表中央出席活動開幕，貴賓包含 Ingay Tali 穎艾達利議員、沈震東議員、市議員谷暮哈就服務處林玉華特助、市議員曾信凱服務處薛書堯秘書、市議員蔡旺詮服務處王繪甄秘書、立法委員林俊憲/市議員蔡筱薇聯合服務處游宗和特助、周嘉韋特助、台南市政府文化局文創發展科科長徐仙如、博愛國小校長張慧芬、嘉南藥理大學原住民中心陳尉平主任特別蒞臨市集現場。

▲「閃耀札哈木・樂原市集」活動，16日下午在西竹圍之丘文創園區順利展開。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市政府原住民族事務委員會主委Salau Kaljimuran白惠蘭表示，這場市集是受疫情影響以來，睽違許久才恢復舉辦的活動，活動十分精彩，歡迎市民朋友到場同樂。此外，特別感謝文化局的大力支持並出借場地，才能順利促成本次活動，期待今日有空的台南市民朋友一同前來支持。

執行單位八拍子股份有限公司商務長石展丞說，真的很感謝中央原民會、台南市政府原住民族事務委員會、文化局、議員先進、嘉南藥理大學、馬勒企業社每一次的支持，執行單位的任務便是每次面對挑戰都會全力以赴，讓這一小點一小點的文化火苗，透過每一位蒞臨現場的來賓，不斷延續，讓台灣文化逐步走向國際。

雖然近日疫情趨穩，但基於安全考量，此次市集活動仍採不開放內用與試吃，僅開放民眾外帶，並配合市集防疫規定，戴口罩、消毒，落實並遵守各項防疫準則，在防疫方面做到滴水不漏，給民眾一個安心的市集活動。

►太神！這台可以吹出涼風又趕走過敏

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