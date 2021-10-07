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「羊奶非常難喝」送1年份！ 　陳吉仲口誤笑到不行：超好喝的

▲▼農委會主委陳吉仲。（圖／記者許展溢攝）

▲陳吉仲說羊奶超好喝的。（圖／記者許展溢攝，下同）

記者許展溢／台北報導

因應行政院推出振興五倍券，農委會加碼推出888元農遊券，農委會主委陳吉仲今（7日）宣布，農遊券將週週抽加碼活動等大獎，其中，包含要贈送一年份羊奶，上台致詞時，陳吉仲口誤說出「羊奶非常難喝」，讓他自己和台下眾人都笑到一個不行，會後他強調是「超好喝的」。

陳吉仲現場宣布「週週抽好禮」加碼活動，消費者只要在10月12日起，在農遊券合作業者處單筆消費滿千元（不含使用農遊券面額），並登錄發票就能獲得1次抽獎機會，消費滿2000元則有2次機會，依此類推無上限。

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▲▼農遊券玩農場。（圖／記者許展溢攝）

▲最大獎有20份價值5萬元「百家農場任意遊」。

農委會說明，本次加碼好禮總價值超過1800萬元，獎項近5000份，分22週抽出，內容包括價值數千元「農村好物驚喜箱」、「國產豬肉禮盒」、「國產羊肉爐禮盒」以及多項一年份禮品，如1000份「產銷履歷蔬菜箱」和「青年精選鱻味禮盒」，另外在農村旅遊體驗上，除有農村Fun心玩、悠遊森林享折扣外，其中最大獎有20份價值5萬元「百家農場任意遊」。

陳吉仲說，自己最喜歡抽的是蔬果箱，農糧署開放一定數量，抽到的人一星期會獲得一箱，要連送56個星期，若家庭主婦不想買菜，就可趕快可用五倍券或1000元現金到指定的3000多家場域消費抽大獎，不一定是每人要吃蔬果，「有些人喜歡喝羊奶，羊奶非常難喝，不是，是難喝，難喝得到」，這口誤，讓他自己都忍不住開心的笑出來，現場的所有人也跟著笑。

▲▼農委會主委陳吉仲。（圖／記者許展溢攝）

▲農委為提醒，只要在農遊券APP登錄發票，即可以參加第二階段農遊券抽籤。

會後他則強調，羊奶營養充足，而且也是很難喝到，贈送1年羊奶，希望大家用五倍券或現金到指定場域消費就可抽，最後說「超好喝的」。

農委會表示，今年預計增加至3000家合作業者可使用農遊券消費，這次農遊券面額888元，將發出146萬份，第一階段自10月11日至11月5日，為期4週，固定於每週三上午於共通平台抽出22萬張農遊券，一共抽88萬張。第二階段則在111年農曆年提供58萬張給單筆消費滿千元者抽籤（不含使用農遊券面額），只要在農遊券APP登錄發票，即可以參加第二階段農遊券抽籤。

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