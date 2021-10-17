虎豹潭9歲女童遭沖走！「抓樹幹、狂吹哨」冷靜自救：體驗營學的

記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市雙溪區虎豹潭16日溪水暴漲，導致31名參加「大自然體驗」的民眾遇上山洪，其中被沖走的6人已尋落2大2小遺體，仍有兩名孩童下落不明。其中一名被沖走的9歲王姓女童奇蹟生還，她還原當下求救的過程，被參加體驗營的家長大讚「說真的連大人都可能撐不住」，「她很冷靜」。

「天大地方自然公司」16日辦理「大方自然體驗」，包含大人、孩童在內，共有31人參加，一行人當天前往新北市雙溪區虎豹潭古道。當下由於雨勢過大，一行人返程經過「梳子壩」時遇到溪水暴漲，7人瞬間被溪水沖走，其中9歲王姓女童幸運生還，目前已尋獲4人遺體，仍有2名幼童還在搜救中。

▲▼9歲生還女童爬上岸後向民眾求助。（圖／記者黃彥傑翻攝）



女童事後表示，她在梳子壩時沒察覺水會淹到腳上，沒想到一瞬間就溪水暴漲，她也立刻被沖下去；當下，她在水流中猛抓旁邊的樹幹，並依靠在溪水中的大石頭，趁機換上藍色外套，再從包包中拿出哨子狂吹求救。

「奇蹟，有奇蹟！」同團學員的家長哽咽地說，這樣的情況連大人都難以生還，何況是一個9歲女童，在水流湍急的情況下要抓住樹枝有多困難，還可以冷靜地吹哨子求救，「但仔細想一想，這好像都是課程（體驗營）中老師有提醒的」。

同團學員的家長透露，9歲女童從小學一年級就開始參加大自然體驗營，估計是平時耳濡目染，看似沒將老師的話聽進去，但遇到危機時刻都可以融會貫通，成為救命的關鍵。

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