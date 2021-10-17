出發前下雨老師說OK！兄妹被沖走1死1失聯　父悲：參加3年都沒事

記者郭世賢、陳羿妏／新北報導

一對劉姓兄妹昨（16日）與爸媽一起到新北市雙溪區虎豹潭參加「大自然體驗營」，卻因溪水暴漲，不幸被沖走。警消搜救後，今上午救起哥哥，但哥哥搶救後仍是宣告不治，而妹妹則仍下落不明。稍早，劉父接受訪問時還原意外當下，也提到自己帶著孩子參加體驗營已有3、4年時間，萬萬沒想到會發生意外，就此與寶貝孩子分開。

▲侯友宜慰問劉父，並給予擁抱。（圖／記者郭世賢攝）

劉父表示，當初他從臉書上得知有大自然體驗營活動，便報名參加，主要都在周六上課，與孩子參加已有3、4年的時間都沒問題，且此次活動出發前，瑞芳其實就已開始下起毛毛細雨，不過老師評估後仍認為可行，活動行程並沒有中斷，怎料會發生意外。

劉父提到，事發當天他與妻子帶著11歲兒子、8歲女兒參加體驗，但在折返途中、行經梳子壩時，溪水暴漲實在太快，當時他走在第一個，隨即被泥水沖走，拉著一旁樹枝才幸運生還，僅手部受傷。至於2個孩子則在好幾個石頭後面，不幸被溪水沖走，目前僅兒子遺體尋獲，女兒仍是下落不明，而老婆則是在溪水暴漲前，於岸邊等待。

▲柯文哲、侯友宜慰問虎豹潭罹難者家屬。（圖／記者郭世賢攝）

稍早，台北市長柯文哲與新北市長侯友宜也一起前往基隆市殯儀館慰問家屬。其中，劉母哭喊「天黑了，我們這邊還沒找到，你們還是要繼續幫忙找，我們家一次不見兩個孩子，哥哥跟妹妹都沒了」，侯友宜見狀趕緊握住劉母的手，允諾會繼續搜索並喊話「妳要堅強」。

▲侯友宜緊握劉母的手。（圖／記者郭世賢攝）

此起意外共有2大4小被沖走，警消展開搜索，截至今（17日）中午，分別尋獲45歲鍾姓男子、9歲蔡姓女童、11歲劉姓男童、48歲陳姓男子，另有2小（8歲劉姓女童、15歲陳姓少女）失聯。

▲▼虎豹潭搜救畫面。（圖／記者黃彥傑翻攝）