嘉義某中學師生尋短女學生不治　今上午現身超市...下午傳悲劇

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣東石漁人碼頭停車場，17日下午1點多一對男女被民眾發現陳屍一休旅車中，民眾隨即報案119，警消到場後兩人已無呼吸心跳，送醫後34歲連姓男子暫時被救回，送往加護病房持續觀察，但16歲張姓少女宣告不治。據了解，張女昨晚由家人接送至嘉義市中山路一咖啡店表示要跟同學做作業，卻直到晚間10點卻失去聯絡，張女家人隨即報警。

▲嘉義東石漁人碼頭傳出一對嘉義市高中師生疑似相約尋短，造成少女死亡。（圖／記者翁伊森翻攝）

據了解，連姓男子與張姓少女同為嘉義市同所高中師生，連男為兼課老師，張女為高中一年級學生，張女曾透露有感情上困擾，而昨晚抵達咖啡廳、見家人離去後，隨即由案發休旅車便抵達將他接走，一路往82東西向快速道路往東石方向駛去，今天上午10點多，2人還一起前往東石當地超市購買木炭跟火種。

警方調查指出，案發休旅車內留有火種及火爐等相關器具，初步研判無外力介入，根據少女手機發話記錄最後發現出現在海區東石鄉，學校已進行校安通報，兩人是否有相關感情連結、糾紛，待釐清。截至發稿前，該校校長手機無人接聽。

嘉市府教育處長林立生表示，市府要求學校或補教業者加強宣導生命教育，也應主動關懷所屬教職員生，更應適時提心理諮商管道等訊息，並加強宣導尊重生命。

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