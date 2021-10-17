花蓮擘劃有機農業首都　輔導富里鄉邁向全國第一個有機促進區

▲花蓮推動有機農業促進區，為使農友更了解政策內容舉辦說明會，鼓勵各界農友參與響應。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府積極推動有機農業促進區成立，由花蓮縣政府農業處、有機農業促進專案辦公室執行長鄔家琪、農產運銷科長郭仕強、富里鄉農會總幹事張素華、專案主持人游憲廷、農糧署東區分署及花蓮區農業改良場等16日在富里鄉農會辦理第一場有機農業促進區設置輔導說明會，邀請富里鄉農友與會討論。

農業處長吳昆儒表示，台灣有機農業專法「有機農業促進法」正式施行後，花蓮縣作為全台有機農業栽培面積冠軍，積極擘劃有機農業首都藍圖，為整合農業生產的推廣及行銷，依法設置有機農業促進區，鼓勵農友合作經營，逐年擴增有機栽培面積，提升產品競爭力。

說明會中，就未來有機農業促進區相關輔導規劃，與會農友也踴躍發言，現場互動熱絡，對於縣政府努力讓富里鄉成立全國第一個有機農業促進區，皆表示高度期待！

2019年5月30日正式施行「有機農業促進法」，政府著手輔導地方及鼓勵民間共同自主參與設置「有機農業促進區」，投注資源及輔導措施，以維持有機耕地的完整性及減少鄰田污染，更期望透過團體影響力，促成鄰近慣行農友轉型，以此促進農業生態及資源永續利用。花蓮縣政府積極發展縣內有機農業促進區，期使農業生產與環境生態共存永續，讓國民和動植物活得安全、吃得安心，





花蓮縣擁有天然潔淨環境優勢，透過縣府和農友的努力，有機耕作面積為全國最高，占全國有機耕地面積近四分之一強，堪稱「有機農業首都」。

花蓮縣政府大力支持並推動有機農業促進區劃設，為使農友更了解政策內容舉辦說明會，鼓勵各界農友參與響應，共同為成立有機農業促進區努力，打造有機農業廊道，提升有機農產品競爭力，接軌國際市場，讓花蓮縣成為全國有機農業最佳典範。