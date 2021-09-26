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花蓮爭取養豬振興基金2900萬　29養豬農獲現代化設備

▲▼振興養豬基金將協助農戶順利轉型，建立現代化且對環境友善的畜牧生產模式，改善畜牧場經營環境。（圖／記者王兆麟翻攝，資料照片下同）

振興養豬基金將協助農戶順利轉型，建立現代化且對環境友善的畜牧生產模式，改善畜牧場經營環境。（圖／記者王兆麟翻攝，資料照片下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮為求農業環境永續發展，今年3月向中央爭取2900萬，輔導縣內29位農戶改善場區設施設備，協助畜牧業者設備順利轉型，建立現代化且對環境友善的畜牧生產模式，改善畜牧場經營環境。

縣長徐榛蔚表示，縣府積極導入科技創新元素，期盼有效發揮提高育成率、降低生產成本、改善經營環境及完善產業鏈加值等實質效益，形塑花蓮在地豬肉「新鮮、優質、衛生、安全」的優質形象。徐縣長提到，縣府透過建立現代化及友善環境畜牧生產模式，兼顧環境保護及產業發展，並提升花蓮縣養豬產業整體體質及永續競爭力。

▲▼振興養豬基金將協助農戶順利轉型，建立現代化且對環境友善的畜牧生產模式，改善畜牧場經營環境。（圖／記者王兆麟翻攝，資料照片下同）

縣府今年補助16萬元經費用以購置防疫相關資材，包括雨鞋、照明燈、圍裙、噴漆等物品，提升養豬戶防範病菌蟲害，確保畜牧業者產量及品質。縣府致力保障縣內畜牧產業不受非洲豬瘟影響，在2019年率先全台多個縣市，攜手縣內全體養豬農戶實施禁止廚餘養豬政策，跨局處協力確保縣內養豬產業安全。

花蓮縣政府表示，花蓮優質純淨的自然環境所孕育出的農產品，皆是餐桌上最首等的選擇，歡迎消費者選購花蓮優質的健康豬肉，吃得健康又安心。

縣府表示，將持續協助養豬產業進行設施設備的改善提升，提升產業競爭力，以達到消費者、生產者、政府及相關產業互利共榮。

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