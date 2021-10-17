花蓮健走出現神秘嘉賓！馬英九、金溥聰現身　民眾一路爭合照

▲花蓮市「2021 環抱幸福、健康齊步走暨珍惜資源愛地球活動」開走。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市公所舉「2021 環抱幸福、健康齊步走暨珍惜資源愛地球活動」，16日在太平洋公園曙光廣場登場，前總統馬英九、新台灣人文教基金會董事長金溥聰也來到現場，用行動支持花蓮，共享健走的樂趣。

花蓮市公所每年於春、秋兩季舉辦健走活動，原訂今年2月舉辦，卻因疫情延後至今，並配合防疫措施，採預約報名制限額1500人。馬英九與金溥聰兩人以神秘嘉賓現身於現場，受到上千名民眾熱烈歡迎，一路上有許多熱情民眾爭相拍照，人氣非常旺。這也是相隔三年，馬英九再度參與花蓮市公所辦理的健走活動。

花蓮市長魏嘉賢感謝馬前總統與金溥聰董事長兩人對花蓮的關懷，並且熱情參與這次的活動，讓活動增添光彩。他表示，馬前總統在花蓮發生0206大地震那年，短短兩周內二度訪花蓮為觀光加油打氣，同時也參加市公所舉辦的健走活動，今年再度邀約，馬前總統也立刻就答應，令他非常感動；而金董事長自2019年起連續兩年參加市公所舉辦的太平洋縱谷馬拉松，對於花蓮的熱愛也是不言而喻。魏市長熱情邀約兩人參加將在明年2月19日舉辦的太平洋縱谷馬拉松，兩人也表示會盡量排出時間一起來參加。

▲▼馬英九與金溥聰現身參加健走，現場民眾熱烈歡迎。

馬英九總統表示，他非常熱愛各項運動，包括跑步、游泳、和騎自行車，這次相約一起到風景優美的花蓮，和鄉親們一起參與健走活動，同時也和老朋友魏市長碰面敘舊，是件非常棒的事。他說，疫情爆發以來，好不容易從三級降到二級，大家也可以趁此機會出來透氣，他來花蓮參加好幾次的健走活動，感受到魏市長對運動非常用心，花蓮山明水秀是最適合旅遊跟運動的地區，雖然這次只有短短3.5公里，還是要認真走完。維持健康最好運動就是跑步、健走，在疫情當下，只有提升自我免疫力，才能夠與之對抗，希望全世界都能安然度過疫情危機，也期盼疫情能盡快退散，讓百業恢復生機。

健走活動在城中運動空間教練帶動下，先以有氧健康操舒展筋骨暖身，魏嘉賢、馬英九、金溥聰及現場所有的民眾都展現滿滿的活力，在鳴槍聲響後，健康起步走，由曙光廣場出發，太平洋公園曙光廣場往北，行經曙光橋，抵達花蓮港鳥踏石公園後原路折返，全程約3.5公里。

最讓參與民眾最開心的是可以與馬前總統合影，現場掀起小馬哥旋風。活動也同時配合資源回收垃圾減量的宣導，教育親子環境保育重要性及常識，讓親子一起作環保「愛」地球。另外摸彩活動也讓參與民眾充滿期待，包括iPhone12、任天堂Switch、飛利浦智慧萬用鍋、遠百禮券等多個摸彩品，活動在得獎者的雀躍中圓滿落幕。

