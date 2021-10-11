懷念馬英九時代九二共識　羅智強嘆：不需煩惱怎麼用一支掃帚戰鬥

▲馬英九。（圖／國民黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

英國期刊《經濟學人》（The Economist）日前以台灣雷達圖為封面，稱這是「地球上最危險的地方」，再次凸顯中國對台的威脅。台北市議員羅智強表示，懷念馬英九的和平年代，兩岸在「九二共識」的共同基礎上和平相處，「既不用擔心台灣如何承受第一擊，更不需要煩惱如何用一支掃帚跟敵人周旋到底。」

國防部長邱國正6日表示，現在兩岸情勢是他從軍40年以來最嚴峻的時刻。對此，羅智強表示，台海兵凶戰危，面對日益艱困的處境，蔡英文除了重啟兩國論火上加油外，竟提出了「當我們越好，中國給我們的壓力就越大 」的空話，「讓台灣人民繼續處於危險邊緣，但台灣真的需要走到如此地步？」

羅智強指出，也不過幾年前，兩岸領導人才在新加坡會面，本來有機會可以坐下來好好談的，是民進黨政策改變又提不出替代方案，才讓台灣陷入險境，但真的沒剩多少絕緣體了嗎，「最佳的絕緣體，不正是創造兩岸60年來最和平穩定的九二共識！」

羅智強表示，馬英九執政時期，兩岸在「九二共識」的共同政治基礎上良性互動，和平相處，台灣不是被捲入大國鬥爭、區域不安中，反而能在強權中遊走獲取自身最大利益，「當時沒有人想過會要打仗，既不用擔心台灣如何承受第一擊，更不需要煩惱如何用一支掃帚跟敵人周旋到底。」