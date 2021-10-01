辣妹「全職扮狗」年收破2700萬！緊身衣透出S曲線　咬球球趴地賣萌

▲珍娜熱愛「扮演狗狗」並且拍成照片與影片，全職投入後年收突破100萬美元。（圖／翻攝Instagram@puppygirljennaofficial）



記者吳美依／綜合報導

美國德州色情直播主珍娜（Jenna）著迷於「扮演狗狗」並藉此獲得性快感，她起初只在閒暇時刻拍片，當成一種興趣與愛好，直到去年6月才全職投入，在成人平台OnlyFans上經營頻道，不到1年就已經進帳超過100萬美元（約新台幣2780萬元）。

▲珍娜決定鎖定小眾，模仿狗狗的行為，滿足粉絲需求。（圖／翻攝Instagram@puppygirljennaofficial）



「狗狗女孩珍娜」（Puppy Girl Jenna）經常在社群媒體上分享照片，只見她頸部戴著項圈與鐵鍊牽繩，學狗狗趴在地上「賣萌」，還會咬著玩具球或木棍，瘋狂嗅聞草地，舔消防栓甚至喝馬桶水，還不時模仿時下最流行的萌寵影片。

珍娜接受網紅亞當22（Adam22）採訪時透露，她一開始專門拍攝一般成人影片，但很快就意識到「市場飽和」的問題，於是才決定結合興趣與生計，鎖定更小眾族群，果然獲得巨大成功，「我想要製作自己想看的內容」。

▲珍娜經常在社群媒體上分享「扮演狗狗」的照片。（圖／翻攝Instagram@puppygirljennaofficial）



亞當22驚呼，他從沒想過這個嗜好能帶來月薪6位數收入。珍娜則說，「如果你擁有一項專長並且做得非常好，願意掏錢的人源源不絕」。她承認經常發表爭議性影片吸引關注，「我們的行銷方式有點像是激怒酸民，但我只是玩得很開心，沒有傷害任何人，也沒有做壞事，我不敢相信你們會為此那麼難受。」

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