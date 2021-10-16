獨／陳修將暴力打成豬頭！女友恐怖傷勢照曝光　雙眼紅腫慘破相

記者莊智勝／桃園報導

知名遺體修復團隊「76行者」總召陳修將(40歲)15日驚爆毆打女友致死，由於陳熱心遺體修復公益，對外形象正面，消息曝光後引起全台輿論震撼。死者胡女(22歲)的弟弟接受《東森新媒體ETtoday》採訪時表示，揭發陳修將懷疑胡女與他另名好兄弟有曖昧，為此時常動手、還將姊姊打到滿臉瘀青，最終姊姊也因此賠上性命。

▲死者胡女年僅22歲，外貌十分甜美。（圖／家屬提供）

胡女弟弟透露，陳修將原本就有家庭，有老婆和孩子，而姊姊則是陳在外的「小三」，2人已經交往近2年，且姊姊與正宮雙方都知悉彼此的存在，也達成某種程度的默契，只要陳修將能把雙方與家庭都顧好，彼此之間互不干涉；怎料這段三角平衡，很快又被衍生出來的另一段三角關係打破，最終走向毀滅。

▲胡女曾被陳修將打成「豬頭」，雙眼、鼻翼、嘴角都瘀青紅腫。（圖／家屬提供）

弟弟表示，陳修將把姊姊找來身邊當自己的助理，但最近卻懷疑胡女與他的另名好兄弟有曖昧關係，3人之間搞得烏煙瘴氣，陳修將對此疑心病很重，時常疑神疑鬼，2人更數次為此發生爭吵，每當雙方口角時，脾氣暴躁的陳修將就會動粗，且下手都很重，還曾把姊姊打成「豬頭」，雙眼、嘴角、鼻翼都瘀青紅腫，只能用「不成人形」來形容。

但姊姊對陳修將的愛不離不棄，即便陳數次對她動粗，但仍不願意結束這段關係。弟弟說，姊姊性格善良，什麼事情都往自己身上攬，還要家人別擔心，沒想到最後自己竟賠上性命。

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▼陳修將涉嫌毆殺女友，現以收押禁見。（圖／翻攝陳修將臉書）