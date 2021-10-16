獨／陳修將為三角戀動粗！女友生前「最後訊息」曝：我該給交代

記者莊智勝／桃園報導

知名遺體修復團隊「76行者」總召陳修將(40歲)驚爆捲入命案，涉嫌在摩鐵房內毆打胡姓女友(22歲)致死；陳修將面對警方訊問時一問三不知，還堅稱「我睡醒她就死了」，企圖撇責。對此，死者胡女弟弟親自揭露這段不為人知的三角戀情，還曝光姊姊生前留下的「最後訊息」，沉重地表示「我應該給那些被我傷害的人一個交代！」

▲胡女生前與弟弟合影。（圖／家屬提供）

陳修將熱心公益，曾參與澎湖空難、台南地震、以及太魯閣事件遺體修復工作，對外形象相當正面，且陳修將年輕時曾誤入歧途，加入幫派逞兇鬥狠，因此入獄7年，直到見到老父親的淚水，下定決心洗心革面、重新生活，浪子回頭的故事，令外界津津樂道，豈料此次陳修將卻涉嫌毆打女友致死，因此遭法官裁定收押禁見。

▲陳修將涉嫌毆打女友致死。（圖／家屬提供）

死者胡女弟弟透露，姊姊就是陳修將的「小三」，與正宮彼此間都知情，雙方保持默契，2年來相安無事，但最近陳修將懷疑胡女與他的好兄弟有曖昧，3人為此鬧得不可開交，脾氣火爆的陳修將更頻頻動手毆打胡女。

弟弟說，姊姊性格善良，什麼事情都往自己身上攬，還要家人別擔心；胡女在入住摩鐵前曾傳給弟弟一封「最後訊息」，對於自己能否好好處理這段三角關係仍然沒有十足把握，內容僅簡短寫著「不確定，等事情處理好，我應該給那些被我傷害的人一個交代，真的對不起...讓你們擔心了，但那些被我傷害的每一個人也是家裡的寶貝，你們會捨不得我，人家的父母也會捨不得他們的孩子。」言詞之間滿滿的無奈，豈料自己7天後竟因此而香消玉殞。

▼胡女生前曾傳給弟弟「最後訊息」。（圖／家屬提供）