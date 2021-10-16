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虎豹潭暴漲6人失蹤！體驗營公司名稱曝　侯友宜：會調查有無證照

記者蘇晏男／新北報導

新北市雙溪區虎豹潭16日下午發生山洪意外，有31人參與「大自然體驗營」卻碰上溪水暴漲，共5名學童、2名大人遭沖走，稍早前其中一名9歲王姓女童獲救，但仍有6人失蹤。對此，新北事長侯友宜晚間到場了解狀況。他表示，目前設置4個搜索點、1個攔截手，希望快速找到失蹤的人；而其餘25人已被安置且平安無事，待了解事情經過後，會讓他們平安回家。另外，侯友宜也曝體驗營公司是「天大地方自然公司」，會再釐清他們有無相關證照。

▲侯友宜到場。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲侯友宜到場慰問獲救民眾。（圖／記者郭世賢翻攝）

針對目前最新情況，侯友宜受訪時表示，雙溪虎豹潭附近因為有同學跟家長由嚮導帶同，在大自然體驗的回程中碰上溪水暴漲，其中有31人所組成的大自然體驗營裡，有2大4小因為溪水暴漲被沖走，目前搜尋搶救中。

侯友宜指出，發生時間是在下午5時許，第一時間獲報後，警消以及當地搜救隊全力搶救中，設置4個搜索點、1個攔截手，希望快速找到失蹤的人；另外25個人則平安無事。

針對獲救民眾的安置狀況，侯友宜說，他特別到安置點去看獲救家長與同學，目前他們都非常平安，一定會安置好他們，待了解事情經過後，會讓他們平安回家，但目前還在全案搶救中，還有很多狀況要深入了解。

侯友宜表示，根據目前調查，帶隊的是「天大地方自然公司」，這公司今天有一個蘇姓嚮導負責帶隊，有家長有同學，他們都是根據網路報名，每個學習收費收費1600元，共7堂自然體驗課，今天這是其中一堂；當中有很多是台北市跟新北的家長、同學報名，目前失蹤的2大4小，其中5個是台北市人、另一個同則是新北市仁，相關調查跟事實釐清，還要待進一步了解。

媒體追問，據你們了解，帶隊嚮導出發前有無有評估天氣狀況？侯友宜說，這是一個公司所招募、收費，然後帶著家長跟同學到各地區來做大自然體驗，要去釐清到底公司成立以及帶隊的人有無證照，以及今天狀況下，有無做好事實評估，這部分責任在釐清當中，希望現階段以搶救優先。

侯友宜繼續說，同時也啟動所有相關調查，面對氣候變遷，在異常狀況下，要事先準備好，萬一有任何狀況要如何因應，或是有任何狀況，就不需要冒險做大自然體驗，這部分要特別提醒大家。現在氣候變化大，尤其山上隨時有雨季來臨，如果沒事先做好準備，就可能因溪水暴漲讓大家在溯溪、登山或自然體驗中措手不及。

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