獨／轟陳修將「垃圾」！摩鐵私刑7天出人命　死者弟曝疑心病內幕

▲死者胡女與弟弟合影，看得出外面相當出眾甜美。（圖／家屬提供）

記者莊智勝／桃園報導

知名遺體修復團隊「76行者」總召陳修將(40歲)涉嫌毆殺22歲胡姓女友，目前遭羈押禁見，新聞曝光後震驚社會。死者胡女的弟弟接受《東森新媒體ETtoday》採訪時，痛批「陳修將就是垃圾」，直指陳「一邊做善事、一邊作孽，壞事做太多，做什麼(善事)都是屁啦！」

胡女的弟弟表示，陳修將與姊姊交往近2年，但陳疑心病很重，懷疑姊姊在外另結新歡，2人多次因感情糾紛發生爭吵，頻頻為此動手毆打胡女，弟弟更以「精神有問題」形容陳修將對這段愛的喪心病狂；此次2人為了躲避外界糾紛入住摩鐵長達7天，期間陳仍常常「私刑」虐打，胡女也曾向弟弟透露「我又被(陳修將)打了」，沒想到最後竟然會賠上性命。

談到陳修將，弟弟語氣略顯憤怒，痛批陳「真的就是一個垃圾」，「很扯阿，這樣動手打一個女生，她才22歲耶，我覺得很......不知道怎麼說啦，一邊做善事、一邊作孽，壞事做太多，做什麼都是屁啦！」

胡女弟弟斬釘截鐵表示，姊姊在外沒有男朋友、絕對不可能背叛與陳修將的這段感情；當記者問及「為什麼(胡女)被打還不離開他(陳修將)？」弟弟無奈地表示，「姊姊真的很愛他，愛情就是使人盲目，沒有辦法，每次勸她回來她都說好，自己都報喜不報憂，不想讓家人擔心，有什麼事情其實都可以告訴我，我會幫她，但她都還沒跟我說，人就這樣走了。其實我還滿慶幸我姊走了，不然還要再繼續被他(陳修將)打！」

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