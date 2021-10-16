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社會 社會焦點 保障人權

快訊／虎豹潭溪水暴漲6人失蹤　柯文哲深夜趕抵救災現場

記者柯振中、郭世賢／新北報導

新北雙溪虎豹潭16日溪水暴漲釀6人失蹤，其中有多人是國小學童，新北市長侯友宜接獲消息，親自前往現場，時間相隔約1小時，台北市長柯文哲也抵達救災現場，目前正在了解救援狀況當中。

▲▼柯文哲。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲柯文哲與侯友宜皆在救災現場。（圖／記者郭世賢翻攝）

據了解，這些民眾是參加「自然體驗營」，透過臉書報名，共有16名大人、15名小孩參加，多是家長帶小孩，由於上網就能報名，因此隊員之間彼此並不熟識，由一名帶隊老師領頭，出發前往探索自然。

▲▼柯文哲。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼柯文哲、侯友宜皆在現場了解狀況。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼柯文哲。（圖／記者郭世賢翻攝）

不過，下午因為雨勢過大，團隊決定折返，途中卻有孩童遭到溪水沖走，最後釀成6人失蹤的意外。新北市長侯友宜接獲消息，趕往現場了解狀況，一名脫困的女子見到侯友宜，當場痛哭失聲，嘴裡不斷喊著「拜託你們」。

侯友宜聽到女子泣訴，也暖心給予擁抱、安慰，並承諾救援工作會持續進行，要女子別擔心。侯友宜到場後約一個小時，台北市長柯文哲深夜也趕到現場，正在釐清救援狀況當中。

這場「自然體驗營」活動有不少學童參加，其中就讀台北市學校的學童當中，有4人落水，一人自行脫困走到派出所，其餘失蹤人員仍在搜救當中。

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