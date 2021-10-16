虎豹潭溪水沖走6人　黃泥水暴漲「灌進步道」畫面曝光

記者郭世賢、鄒鎮宇／新北報導

新北雙溪虎豹潭16日溪水暴漲，導致參與「大自然體驗營」的31人碰上山洪暴發遇難，其中2名大人、4名孩童被沖走，目前仍未尋獲。許多人第一時間疑惑，為何走在步道間會被溪水沖走，如今現場畫面曝光，可見水勢凶猛灌進步道中，可見當時現場非常驚險。

據悉，北部31人透過臉書社團參加「大自然體驗營」，卻在虎豹潭古道遇上山洪，其中13人被困在對岸，7人被沖走，其中一名9歲王姓女童獨自脫困，滿身泥巴爬上岸向警方求助。

最新現場畫面顯示，虎豹潭下午的溪水非常凶猛，水線直接上漲到接近扶手的高度，洪水也灌進步道內，導致後方步道位置較低的位置根本無法靠近，估計沖走的人員被瞬間水流的力道強行帶走。

▲虎豹潭溪水暴漲，將4名孩童、2名大人沖走。（圖／記者郭世賢翻攝）



目前失蹤的6人中，有新湖國小的11歲劉姓男童、8歲劉姓女童；永和國小的9歲蔡姓女童；麗山國中15歲陳姓女童；48歲陳姓男子，為15歲陳姓女童父親；45歲周姓男子。

發生洪水意外，新北、台北警消出動大批人力救援，31人中本有13人受困於對岸，經救援後全數獲救，在太平活動中心休息，另12人於派出所內休息，消防隊加緊腳步對剩餘6人緊急救援。

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