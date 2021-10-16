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社會 社會焦點 保障人權

埔里男載父母台中看診　「歹勢報警」5小時鬼打牆找不到車子

記者鄧木卿／台中報導

南投埔里50歲王姓男子前天下午載著年邁又行動不便的父母到台中澄清醫院看診，結束後竟然找不到車子，王男走遍附近大街小巷，找了5小時就是找不到，雙親就在醫院內苦苦等待，還好遇上正在處理車禍的員警，員警開著巡邏車繞了5分鐘即找到，員警又氣又好笑的問，為何不早點報警， 王回說，不好意思麻煩警察，況且手機也放在車上。

▲▼一名埔里男子載父母到台中看診，結束後竟然找了5個小時都找不到車子。（圖／警方提供）

▲▼一名埔里男子載父母到台中看診，結束後竟然找了5個小時都找不到車子。（圖／警方提供）

▲▼一名埔里男子載父母到台中看診，結束後竟然找了5個小時都找不到車子。（圖／警方提供）

台中市警一分局繼中派出所副所長王聖恩、警員李冠霆，前天晚間8點在中區平等街處理車禍時，突然一名身穿黃色衣服的男子滿頭大汗、氣喘吁吁的跑來，男子說，早上從埔里載父母親到台中平等澄清醫院看病，下午看完診後要去開車時，卻忘記車子停在哪裡，因此先請父母親在醫院等待，自己外出找車，誰知竟找了5個多小時還沒找到，天色逐漸變暗，心情非常著急，希望警方幫幫忙。

員警詢問是否記得車子停在哪？王男只記得車子是停在停車格裡，往火車站方向，停車地點走到醫院的路上走了10分鐘，行經的路上還遇上施工，王男連車號也說不出來，因為車子是登記老婆名下。

王聖恩和李冠霆從王男的描述開始拼湊可能的行經路線，加上已查出車型和車牌號碼，就在巡邏車轉了兩個路口後，5分鐘後馬上就看見王男的車子好端端地停在三民路與成功路口停車格，原來王男一直往停放車子的反方向尋找，當然找不到。

王聖恩好意說「以後你就先報案，才不用找這麼久。」王男一副不好意思地說「我就歹勢麻煩警察大人。」王男的父母親得知車子找到後欣喜若狂，不斷向警方道謝，開心的說「終於可以回家了。」

►太神！這台可以吹出涼風又趕走過敏

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