陳修將女友最後身影曝！白T+短褲坐賓士車外出　2天後再見已死亡

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

知名遺體修復團隊「76行者」總召陳修將(40歲)捲入命案，涉嫌殺害年僅22歲的胡姓小女友，由於陳修將長年熱心公益，營造愛家、浪子回頭的正面形象，因此消息曝光後震驚社會。據了解，陳修將為躲避金錢債務糾紛，與女友住進汽車旅館避風頭長達7天，摩鐵監視器也在13日下午拍下胡女最後身影。

▲汽車旅館監視器13日下午2時許拍下死者胡女最後身影。（圖／民眾提供）

初步了解，陳修將因與另名陳男發生金錢糾紛，擔心人身安危，為此於8日帶著女友胡女躲進埔心一家汽車旅館暫避風頭，期間2人僅在13日下午2時許開著賓士車外出，不久後即又返回，而業者監視器畫面也在此時拍下胡女「最後身影」，當時她身穿白T、短褲，打扮十分休閒，跟著陳修將身後走出房間，疑似到車庫旁的壁架上拿取物品，隨後上車外出，之後胡女身影再次出現時，已是15日被送到醫院急診室，但當時胡女全身瘀青，到院前就已經死亡。究竟這段時間中發生了什麼、陳修將又為何要痛毆胡女致死，目前警方正在進一步釐清中。

▼陳修將13日下午曾開車載著胡女外出，2人不久後旋即返回。（圖／民眾提供）

▼胡女身影再次出現時已是15日凌晨，當時滿身瘀青被送到急診室，到院前即已死亡。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▼陳修將涉嫌殺害胡姓女友，現已收押禁見。（圖／翻攝陳修將臉書、胡女臉書）