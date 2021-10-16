涉殺害22歲女友！陳修將被逮「心繫妻子」：我被關，老婆該怎辦





記者唐詠絮、陳羿妏／彰化報導

知名遺體修復團體「76行者美容修復團隊」總召集人陳修將15日涉嫌殺害22歲胡姓女友，深夜偵訊時坦承有施暴，今日凌晨被收押禁見，全案朝殺人罪嫌偵辦中。然而，過去營造愛家形象的陳修將，臉書社群平台近來卻少見與妻女的合照，不過，據了解，陳修將當庭遭法警逮捕時，曾喊出「我出事了被關，老婆該怎麼辦？」可見其出事，仍心繫妻子。

▲陳修將移送地檢署畫面。（圖／記者唐詠絮翻攝）

據了解，陳修將疑因債務糾紛，8日帶著胡女住進摩鐵躲避，直到15日凌晨開車載滿身瘀青的胡女至急診室就醫，而胡女到院前已死亡，由於胡女傷勢異常，身上又有不明炭味，疑遭人毆打，院方隨即報警處理，檢警當場將陳修將逮捕，全案才曝光。

逮捕當下，陳修將曾喊出「我出事了被關，老婆該怎麼辦？」可見到陳修將出事後仍心繫著妻子。檢方偵訊至深夜，陳修將才終於鬆口坦承有徒手拉胡女的頭髮撞重物，今日凌晨被收押禁見，全案朝殺人罪嫌偵辦中。

▲陳修將(左)涉嫌殺害22歲胡姓女友(右)。（圖／翻攝陳修將臉書、胡女臉書）

警方調查，胡女15日凌晨突然昏迷，陳修將見狀，便打電話給晴光禮儀公司的員工，請對方把車開到摩鐵，由陳修將將胡女載往醫院，另外兩名員工則一同騎車前往。據了解，該摩鐵與醫院僅相距200公尺，至於詳細事發情形，仍有待調查釐清。

▲陳修將(紅線圈起處)開車將胡女送醫畫面。（圖／記者唐詠絮翻攝）

此外，《東森新媒體ETtoday》記者今日也實際前往和美鎮，查看陳修將工作的晴光生命美學禮儀社，不過，現場只見到大門緊閉，並無其他人影。

▼晴光生命美學禮儀社大門緊閉。（圖／記者唐詠絮攝）