國民黨團祭文攻杯葛總質詢　民進黨團終讓步「下周二再戰」

▲費鴻泰今天一度衝上主席台向游錫堃表達不滿。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

立法院15日再度邀請行政院長蘇貞昌進行施政總質詢，不過，國民黨團祭出「文攻」攻勢杯葛蘇揆上台，陸續提出「散會動議」、「蘇貞昌列為國會不歡迎對象」、「國會議長應秉公處理官員脫軌行為」，悉遭民進黨團以人數優勢否決，國民黨團總召費鴻泰一度衝上主席台向立法院長游錫堃表達不滿，後經朝野協商，民進黨團決定讓步，上午院會耗時1個多小時逐條退回逾150案報告事項後即散會，待下周二繼續開會。

由於不滿蘇貞昌周二備詢時以「袂見笑（台語：不要臉）」批評國民黨立委鄭麗文，國民黨團今天發動內外夾攻行動，強力杯葛蘇貞昌；場外由國民黨前立委沈智慧、國民黨前青年團總會長田方倫率領婦女團體繞行立法院抗議，場內則提出將蘇貞昌列入國會不歡迎對象等案，透過議事規則力阻蘇貞昌上台。

上午10點多游錫堃宣布開會後，國民黨團先依照《立法院議事規則》提出「散會動議」，要求立即散會讓行政官員專心處理高雄樓中樓火警事故，而後又提出會議詢問要求將蘇貞昌列為「國會不歡迎對象」，以及「國會議長應秉公處理官員脫軌行為」，但均遭民進黨團以人數優勢否決。

上午11點18分，院會處理議事錄階段，民進黨團提議除符合會議規範所訂權宜問題並經主席裁示之外，本次會議不再處理會議詢問、權宜問題、秩序問題、其他程序之動議或散會動議，並主張「包裹表決」，將150餘案報告事項退回程序委員會，引發國民黨團大為不滿，批評包裹表決是威權時期才有的處理方式，應該逐條處理，費鴻泰、國民黨立委費鴻泰更直接衝進主席台，當面向游錫堃表達不滿，民進黨立委王美惠、郭國文、陳歐珀等人也趕緊上前「護駕」，藍綠雙方對峙僵持，游錫堃只好宣布休息。

後經朝野協商折衝，民進黨團決定讓步，院會逐條將報告事項退回程序委員會，耗時1個多小時才全部處理完畢，直至12點49分，游錫堃裁示因議程尚待溝通，宣布散會。根據立法院朝野協商結論，下周二將再邀蘇貞昌報告中央政府總預算案並備質詢，至於未完成的施政總質詢之後再找時間進行。

民進黨團輪守議場兩天還是讓步 柯建銘：無意升高對立

原本為了確保今天議事順利運作，民進黨團成員13日晚間9點左右開始，就先在議場大門輪班排隊，守夜備戰以防堵國民黨立委搶佔議場，今天上午7點率先進入議場，但朝野協商時仍選擇讓步。

柯建銘今天會後受訪表示，既然禮拜二朝野協商已經取得共識，今天院會總質詢、下周二進行總預算案質詢，院會也宣讀過，但國民黨團仍然在周三發布甲級動員令，「事有蹊蹺」，因此民進黨團先在議場門口排隊，確保掌握議案權，避免國民黨團以案海戰術杯葛議事。

柯建銘強調，民進黨團希望落實朝野協商結論，讓議程確定後，整個議事程序能夠順利進行，「我們並沒有要升高對立的意思」，且昨天發生高雄樓中樓大火，朝野都很清楚這段時間不應有對立衝突或打架，這是基本原則，朝野今天也都有克制，同時必須對死者表示哀悼、為傷者祈福。

柯建銘說，國民黨團今天提出「散會動議」，但若散會下周二就無法處理中央政府總預算案，因此民進黨團投票反對；之後國民黨團試圖用程序性杯葛、提出重複表決等，民進黨團都予以封殺，另外今天經過與費鴻泰、賴士葆等人協商後，民進黨團決定讓步把程序走完，因此將報告事項逐案退回程序委員會。

柯建銘說，下周二處理中央政府總預算案非常重要，必須質詢完後才能付委，這個會期是預算會期，倘若總預算案無法付委，各委員會連預算案都不能審，一定會拖到今年5大預算案的時程，因此民進黨團今天還是跟國民黨團協商，大家應該有基本的看法，否則國會在這個地方衝突，沒有人能承擔得起。

國民黨立委陳玉珍則說，今天嚴格來講，國民黨團以議事規則「贏了」，就算民進黨團不讓步，國民黨團也準備好要一案一案來表決，最後可能要討論14個小時；至於國民黨團提出「散會動議」則是以子之矛攻子之盾，拿民進黨立委邱議瑩2014年高雄氣爆事故期間的主張，要求行政官員先處理好重要的事情，「我們是善意的」。