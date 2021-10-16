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城中城大火46死　柯文哲：高雄出事卻都在檢討台北

▲▼柯文哲出席國政班第二屆第一期結業式健行活動。（圖／民眾黨提供）

▲柯文哲出席國政班第二屆第一期結業式健行活動。（圖／民眾黨提供）

記者陳家祥／台北報導

高雄鹽埕區40年屋齡的「城中城」大樓，14日凌晨發生大火，目前已累積46人死亡。對於民進黨立委劉世芳稱「韓國瑜執政2年」，疑似甩鍋，柯文哲說，發生這種事最重要是檢討改進，互相怪來怪去沒有用，這種態度都不是很好，大家去面對問題把它解決掉；但柯也忍不住抱怨，「我發現高雄大火，但晚上政論節目都在檢討台北」。

柯文哲說，這種事情他的態度還是一樣，面對問題是解決問題的第一步，出了問題大家就去把問題解決掉、讓它不要再發生。所以每次說出事情第一個是解決現在的問題，這種救災、傷亡要處理，再來是防止以後發生，「什麼究責的，是擺在最後」。

另外，監察要啟動調查高雄在城中城大火案中的責任，曾任高雄市長的陳菊是否應該避嫌？柯文哲表示，還沒開始調查何必去回答這種題目？要相信台灣有一天會有一個公平、公正的司法，雖然我對這種目前的司法還是很感冒，不過我們還是要努力讓台灣有一個公平公正的司法，這才是我們努力的目標，所以常常是不要刻意去攻擊司法。

媒體追問，是否也會捐款？柯文哲說，「回去再想想看」，解決問題最重要，每次出現什麼太魯閣普悠瑪一路下來，每次出事情都是先出來道歉，然後發表宣言要改革、捐款，然後就沒有下文了。

►太神！這台可以吹出涼風又趕走過敏

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