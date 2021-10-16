怨中央疫苗規劃亂　柯文哲：反正出錯檢討我就對了

▲柯文哲出席國政班第二屆第一期結業式健行活動。（圖／民眾黨提供）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席、台北市長柯文哲16日上午率國政班結業生登劍潭山。出發前受訪時，被問到台北市政府與中央疫苗預約系統將開放同一年齡層，是不是形同開戰？柯忍不住抱怨，中央有系統一開始不拿出來用，最後亂掉了，其實疫苗政策就是從頭亂到尾，「反正出錯檢討柯文哲就對了」；他表示，反正疫苗撥下來就打，其他「氣到不想講了」。

台北市政府16日開放65歲以上長者上網預約登記施打第二劑莫德納疫苗，但同時中央的1922平台也開放預約，地方、中央同時開放同年齡層預約接種，是否要「開戰」？

對此，台北副市長蔡炳坤說，65歲以上長者本來第一劑就是地方接種，所以從現在開始啟動讓65歲以上長者接種第二劑，非常合乎運作原則。同時，也有通知中央，因為中央第12期包括莫德納第二劑、AZ、BNT都有，跟中央沒有什麼矛盾的地方。

但一旁的柯文哲忍不住抱怨，政委唐鳳的系統一開始就做好了，可是都不拿出來用，當時台北市政府就用自己的系統；但後來唐鳳的系統上了，就很尷尬只好收起來。結果到底打第二劑的時候，要用中央的系統還是北市的系統？我們也沒有預設立場，這很奇怪，如果你系統做好了，就講明從頭到尾就用唐鳳的系統就好。

柯文哲直言，所以到最後亂掉，其實也知道中央的疫苗政策從頭亂到尾，有高端、有BNT、有莫德納、有AZ，然後打第一劑、打第二劑，疫苗一下多一下少，前陣子在怪地方都沒有得預約，他心想奇怪，市府都是開放可以打疫苗的量給中央配發，但真正配發才80%到 60%，「不是每個人都打不到疫苗嗎？我們都開這麼多請中央配，到底怎麼配的？」

柯文哲無奈表示，每次都只有打80%或60%，後來慢慢就減量，減到有一天量又不夠，「反正有出錯檢討柯文哲就對了！我想說，系統不是都你們在控制的？現在不管什麼問題都怪我們，怎麼沒有去檢討妳們的預約系統？」

最後柯文哲說，反正這種事情他的態度這樣，「你疫苗撥下來，我們就盡量打」，其他氣到不想講了。