LIVE／BNT打氣不佳月底覆蓋率難達標？指揮中心最新說明

生活中心／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日14:00召開記者會，由副指揮官陳宗彥說明最新疫情。第11輪BNT預約不如預期，指揮中心兩度加開，但最後仍沒滿額，是否會影響月底疫苗覆蓋率第一劑7成的目標？引發外界關注。另外，日本擬再追加提供台灣疫苗，這也是日本6度贈送台灣疫苗，詳情有望記者會說明。

日本外相茂木敏充昨日說明對外提供疫苗情況，透露將追加印尼、菲律賓各200萬份，越南50萬份、泰國40萬份，直接提供部分手續辦好即發送，也考慮對台灣再追加。駐日代表謝長廷說，當此日本國會解散，大家忙於選舉，外務省還能正常對外提供疫苗的協助，其善盡國際責任的做法，令人欽佩。

日本已提供我國AZ疫苗共390.4萬劑，分別為6月4日124萬劑、7月8日113萬劑、7月15日97萬劑、9月7日6.4萬劑及9月25日50萬劑，部份用於第一劑接種，部分則提供給第二劑，有助我國提升疫苗覆蓋率，指揮中心多次在記者會上向日本政府及人民致上誠摯謝意。

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▲指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

另外，第11輪疫苗接種第一劑BNT與第二劑AZ，也於10月15日起開打，預計打到10月21日。其中BNT因預約人數未滿兩度加開，前日晚間更臨時增開「10月13日前意願登記BNT疫苗之44歲以上民眾」，預定10月17至10月21日施打。

然而屢次加開，也讓民眾抱怨太過臨時，雙北根本預約不到，平台上雙北診所通通額滿。指揮中心發言人莊人祥昨日下午說明，若在第11輪沒有預約的民眾，到第12輪還是可以預約。而第11輪加上加開對象，總計接種第一劑BNT來到107萬人。

指揮官陳時中先前表示，現在月底目標是第一劑覆蓋率達7成，第二劑達3成。針對疫苗覆蓋率達標是否解封，陳時中表示，接下來有相關活動可以稍微解封，現在都在討論中，降級有降級標準，現在專家都還在跟討論。