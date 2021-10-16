地方喊刪Q後參戰立委補選　柯文哲：怎麼確定罷免會過？

▲立委陳柏惟面臨罷免危機。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

基進黨立委陳柏惟罷免案將在下周登場，儘管民眾黨態度中立，但地方黨部卻已高喊「不會缺席立委補選」，黨主席柯文哲更規劃在罷免選舉隔天到台中演講。對此，柯文哲16日表示，很多事情等結果出來再講，選舉之前不要去做太多的動作，行程都是幕僚在排，不講他還不知道，不用想太多。

對於民眾黨是否「不缺席」陳柏惟遭罷免後的立委補選？柯文哲表示，很多事情等結果出來再講，「這假設性題目，怎麼確定罷免會過？我到覺得這種事情在選舉之前不要去做太多的動作」，不用去回答假設性的題目，選舉結果出來再講。

媒體追問，選在罷免投票後去該地演講，是否為了選舉暖身？柯文哲撇清，「你不講我還不知道，我還不曉得我行程」，稱行程都是前1、2天看行事曆才知道，大部分都是幕僚在排，「有些東西不用想太多」。

至於黨籍立委蔡壁如日前發文，批綠營過去對韓國瑜人格毀滅，如今陳柏惟面臨危機「剛好而已」？柯文哲表示，台灣的罷免變成一種仇恨動員，「坦白講我也不是很喜歡」，從過去2年一連串的罷免行動，大家非常清楚背後有政黨在動員，是一個不正常的社會現象。

柯文哲說，罷免門檻要再想一下，變得很奇怪，「要罷免只要有1/4的人出來反對就罷掉了，你當選要過半，罷免只要1/4，目前的罷免法制度可能要檢討一下」。