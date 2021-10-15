▲新北淡水樹興慢活輕旅行，體驗特色農村生活樂趣。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局與新北捷運公司合作推出，專屬社區手繪風格觀光導覽形象壁貼，邀請民眾趁此機會出門透透氣，來新北市金牌農村社區樹興社區逛逛，富有農村風光及農夫市集特色農產品，體驗一下和都市的快步調截然不同的農村生活，藉機釋放因長期悶在家裡而緊繃的心。

樹興社區位於淡水區東南方的山區，有豐富的自然景觀，並以「山水故鄉、樂活社區、慢活樹興」為願景，具有木炭窯文化、蒔茶品種茶籽油等多項元素，打造農村恬適的生活空間與美麗的生產環境。

▲新北市政府農業局與新北捷運公司合作推出，專屬社區手繪風格觀光導覽形象壁貼。

農業局表示，樹興社區鄰近淡海輕軌綠山線，鼓勵民眾搭乘交通運輸工具達成低碳輕旅行的生活目標，為吸引民眾前來社區遊玩體驗及提供完整易讀的資訊，新北市農業局與新北捷運公司合作，結合樹興社區特色亮點，以手繪風格設計專屬社區觀光導覽形象壁貼，讓民眾搭乘輕軌至淡金鄧公站時，即可透過站內醒目的牆貼對旅遊資源一目了然。

樹興社區發展協會理事長、同時也是樹興里里長的許秋芳表示，秋季進行的採茶籽的體驗是樹興最熱門的活動，在茶樹間穿梭，活動後還能品嚐到利用茶籽油及在地食材烹製的風味餐，飄著茶籽油的獨特香氣，令人食指大動，時間允許的話，還會安排茶凍、茶皂、鹽滷豆腐等的DIY體驗。

▲每到假日社區內也聚集多位返鄉青農，在樹林口農場舉辦農夫市集。



許秋芳說，樹興社區的小農們也因應疫情與新北捷運公司推出了在地好農蔬菜箱，1箱有10項農產只要499元，每周約可出貨15箱，以免運費的方式幫大家送到淡水周邊地區。每到假日，社區內也聚集多位返鄉青農，在樹林口農場舉辦農夫市集，市集時間為上午9時到下午5時，在地農人擺攤販售自家的作物。

農業局長李玟表示，樹興社區是新北市政府農業局輔導金牌農村社區，讓大家看到樹興社區在生產、生活以及生態三生的努力成果，多年來推動社區內豐富的體驗行程，除了親近農村、體驗農事之外，社區內的生態、人文導覽也相當具有教育意義，邀請民眾搭上輕軌到樹興社區來趟減碳輕旅行。

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