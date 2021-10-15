滿2000抽保時捷！滿300就可抽　新北消費登錄發票「加倍奉還」

▲新北加倍奉還刺激消費，累積滿額2000元可抽保時捷。（圖／新北市府提供，下同）

實習記者張鈞量／台北報導

配合五倍券帶來的振興效果，地方政府也推出各式加碼活動。新北市15日推出「登錄發票抽汽車」活動，民眾於新北市單筆消費滿300元即可參加抽獎，累積滿2,000元加抽豪華電動車保時捷、知名休旅車、Gogoro、3C等多項好禮。

新北市長侯友宜表示，因應國內疫情趨緩，為刺激民眾消費，將消費留在新北，新北攜手宏匯新北、日勝生活科技、納智捷汽車、裕隆日產汽車、 裕隆建設、遠東百貨、菲力工業、秀泰影城、華南金資產管理、福容大飯店、燕聲電子、巨大機械工業、微星科技、板橋凱撒大飯店、美利達工業、台北新板希爾頓酒店、林口三井OUTLET、將捷金鬱金香酒店、中華工程多家企業積極響應，期望透過民間企業互惠互利，共同帶動新北消費氛圍，為振興地方經濟貢獻心力。

經發局表示，「登錄發票抽汽車」15日起於「新北振興加倍奉還」官方網站上線，不管是透過現金、中央五倍券、新北加倍券或信用卡消費，只要在110年10月15日至111年2月15日間，在新北市單筆消費滿300元，就可登錄發票參加抽獎，另配合中央五倍券政策，10月8日到10月14日消費的發票也可登錄，活動總共有3波抽獎活動，110年12月21日將抽出X-TRAIL2.0L卓越精裝版、111年1月21日第二波為NISSAN KICKS智行旗艦精裝版、111年2月21日最後一波為Luxgen URX七人旗艦款精裝版。另外還有80台GOGORO、最新發表的iPhone 13、PlayStation 5、iPad、Switch、百貨禮券、VR體驗券、電影票、住宿券、藍芽卡拉OK音響等好禮。

經發局強調，活動期間個人累積消費滿2,000元，111年2月21日壓軸加碼抽保時捷電動車。為了推動節能減碳、無紙化，活動期間使用雲端發票即加碼抽2,000元及1,000元禮券，好康一波波，好禮獎不停。針對學生，市府也推出「學生加碼抽」的好康活動，凡就讀新北市國小、國中、高中之在學生，在活動期間個人累計登錄發票滿2,000元，就可額外參加抽獎，將送出200台iPad以及150台AirPods。

新北市表示，「新北加倍券」登記同日開放，有興趣的新北市民可在10月31日前上網登記。每人可擇一種方案參加，共有「5,000換10,000」、「1,000換2,000」、「500換1,000」3種方案，一支手機號碼最多可同時綁定5個人，11月8日公布中獎名單，中獎民眾可在11月15日到11月28日，持中央五倍券到新北市1,074家7-ELEVEN門市兌換新北加倍券，除了兌券外，還可免費獲得1杯中杯美式咖啡。