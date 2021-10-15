颱風豪大雨後防登革熱　饒慶鈴下令加強環境清消

▲清潔人員，進行溝渠清除廢棄物與雜物等。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



台東縣連日降下豪大雨，部分地區發生積水的情形，容易導致病媒蚊孳生，縣長饒慶鈴指示環保局調派人力與請各鄉公所調派清潔人員，進行公共場域、溝渠環境清理及清除廢棄物與雜物等，並請台東縣消毒防疫大隊加強消毒作業，尤其針對雨後容易積水的地區與蚊子容易孳生的環境，應即立刻進行清消作業，也呼籲縣民共同清理居家附近環境清潔。



縣長饒慶鈴表示，豪大雨過後，環境清消工作刻不容緩，登革熱孳生源清理與環境清消工作都是縣府十分重視的工作，未來幾天部分地區仍可能會持續降雨，由於目前還是登革熱容易發生的時期，呼籲民眾於降雨後，應立即檢查住家的頂樓、陽台、地下室、排水槽、戶外容器、花盆底盤等有無積水，以避免成為病媒蚊孳生的溫床。如果積水淹入家裡，於積水排除後，可以用市售漂白水與水1：50的比例稀釋後進行擦拭、噴灑消毒，防止病毒入侵與保護環境安全。

環保局提醒，雖然重陽節已過，但氣溫仍高，依然是蚊子活動力旺盛的季節；在大雨過後，更需要大家一起清理孳生源，蚊子的生長需要有水，沒有積水就無法孳生蚊蟲，請民眾一起落實「巡、倒、刷、清」4步驟，清除住家與自我環境中的病媒蚊孳生源，才能有效降低登革熱疫情，也可注意環境的清消工作。

環保局呼籲，進行環境清潔作業時，請務必先戴防水手套及著防護膠鞋，避免接觸不潔的污水，工作完畢，即刻以肥皂充分洗淨。若手部、腳部有傷口時，應儘速將傷口澈底消毒及包紮，並避免再受污水等感染，大家一起攜手清理家園，營造優質台東環境衛生。