解決偏鄉用水問題　饒慶鈴：3年爭取3億自來水延管工程費

▲向縣民說明解決偏鄉用水問題，提升自來水普及率 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為解決偏鄉地區民生用水問題，台東縣政府持續向中央爭取自來水延管工程經費，縣長饒慶鈴15日特別前往達仁鄉土坂村新興社部落視察及向縣民說明。饒慶鈴表示，自上任以來已爭取經費約3億元進行自來水延管工程，希望提高自來水普及率及用水品質；此次包括達仁鄉土坂村、延平鄉桃源村等地預計總鋪設約9,335公尺自來水延管，將有近百戶受益，明年初將陸續開工，預計年底前完工通水。



縣長饒慶鈴由財政及經濟發展處長章正文陪同視察，並舉行說明會，包括議員蔡玉玲、達仁鄉長陳新輝、代表會劉仁宗主席與多位代表及多位地方士紳到場關心，饒慶鈴表示，土坂村新興社部落現有的簡易自來水系統，每逢枯水及颱風季節常有蓄水量不敷使用的問題，縣府積極爭取經費，並多次下鄉宣導現申接自來水，協助申請「自來水用戶設備外線補助」，在縣府、公所及自來水公司共同努力下，提高民眾接水意願，縣府再額外投入籌編路修費用118萬餘元，此次終獲水利署「無自來水地區供水改善計畫」核定補助2,500萬元，另加上延平鄉桃源村、延平鄉桃源村11鄰、卑南鄉美農村萬萬、海端鄉山明路延管工程共5案，共計6,396萬元。



饒慶鈴提及，自上任以來即指示縣府團隊積極向中央申請自來水延管工程補助，至今獲中央核定工程36件，補助經費約1.53億元；但因多數申請補助工程地處偏遠、地勢高或距自來水公司系統距離遠，以致工程經費過高而無法獲補助，為此縣府設法突破、跨局處整合資源，再向花東基金成功爭取經費支應，獲核定11件工程經費共約1.54億元。近3年來延管工程爭取中央經費共計3億餘元，縣府配合編列4千萬預算，期盼解決民生用水問題及提高台東自來水普及率。

財經處說明，民眾接水時，須自付自來水延管至用水戶端水表的外線設備工程經費，除中央有補助2/3費用，但不包含路修費用，導致民眾有所負擔而降低接水意願。為此縣府也特別編列預算，比照中央也補助2/3路修費用，自108年起至今已補助818萬4,000元，提高民眾接水意願。

饒慶鈴表示，為加速計畫執行，已與台水公司第十區管理處成立加速推動「無自來水地區供水改善計畫」平台會議機制，定期召開會議由縣府及台水公司共同主持，邀集各鄉鎮市公所及相關單位，研商解決遭遇困難議題以加速計畫執行效率，持續協助各鄉鎮市公所向中央爭取自來水相關改善計畫，致力於提升民眾日常生活品質，持續用心提升自來水普及率，給予縣民安全無虞的用水環境。