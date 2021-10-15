賴士葆挺鄭麗文轟蘇貞昌耍官威　「永遠在位子上檢討別人」

▲國民黨立委賴士葆。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者張鈞量／台北報導

行政院長蘇貞昌日前立院備詢時回擊國民黨立委鄭麗文「袂見笑」，引發國民黨強烈不滿。國民黨立委賴士葆15日批評，蘇貞昌上任後「霸氣、顢頇、傲慢」、永遠在位子上檢討別人、任內公安事故頻傳，「冷血的踩著民眾的鮮血繼續耍官威」。

賴士葆透過臉書批評，蘇貞昌在新北市以近30萬票敗選，卻接任更為高權重的閣揆位子，敗軍之將不可言勇這句話在蘇貞昌身上找不到，上任之後的霸氣、顢頇、傲慢，無人能出其右，動輒發飆震怒，僚氣逼人，大家都忍受他的官威，惟最不可原諒的是，鎮日頤指氣使之餘，他沒有把事情做對做好，卻整天誇口世界第一的笑話。

賴士葆強調，高雄市長陳其邁選舉高雄市長時，蘇貞昌去輔選，開4千億的支票要給高雄建設和投資，要高雄選對的人，被質疑公然拿行政資源輔選，天價的錢撒出去，蘇貞昌有好好監督高雄建設和投資，包括有否加速改建引發大火的老舊建築嗎？蘇貞昌在新北選輸了，淡北聯外道路要中央補助30億，快要一年了，就是不批，「這就是蘇貞昌的格局和氣度。」

賴士葆批評，高雄的一場惡火燒死46條蝸居在斗室的底層老弱，之前台鐵太魯閣號49死、200傷的慘劇都是管理問題的人禍，今年3＋11導致的防疫破口死了8百多人。回顧這些不幸，每一條寶貴的生命都牽動整個家族的悲痛，蘇貞昌面對任內這麼多重大傷亡，他老是說不迴避責任，卻永遠在位子上檢討別人，他永遠都不會有錯。

賴士葆認為，如再加上其他零星工安事故加總累計，他的任內有上千民眾身故是因為政府的疏失，面對這樣空前的紀錄，蘇貞昌冷血的踩著民眾的鮮血繼續耍官威，這樣的麻木不仁豈止是「袂見笑」可以形容。