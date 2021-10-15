危老建築大火難防　林為洲：學者預警「全台還有500棟」

▲國民黨立委為城中城大火受害者默哀。（圖／翻攝林為洲臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

高雄市鹽埕區城中城大火釀46死，國民黨立委林為洲15日表示，全台灣至少還有500間類似的危老建築，但現有的法律規範下，公權力恐有怠惰之虞，「我已要求各部會針對危老建築的公共安全做專案報告，該究責的我們一定會追究到底」。

林為洲在臉書表示，高雄城中城大樓在大火中奪走46條人命，看著烈火無情吞噬，許多家屬在外焦急等待，甚有人在各家醫院奔走，祈求自己的家人逃過一劫，看著家屬哭紅的雙眼，無不讓人心疼。面對32年來台灣最嚴重的火災事故，罹難人數高於2014年的氣爆事故，不論中央還是高雄市政府都難辭其咎。今天國民黨團在立院議場中為高雄祈福，也為罹難者默哀。

林為洲強調，城中城大樓曾象徵著高雄的繁華，然而時過境遷，破舊的大樓成為治安死角，許多弱勢棲身於此，公共安檢設施淪為形式，又因大樓沒有管委會，無法有效針對消防安全設施進行維護和管理，根據學者指出，全台灣至少還有500間類似的危老建築，可見問題老生常談，但在現有法律規範下，公權力恐有怠惰之虞，下周內政委員會，我已要求各部會針對危老建築的公共安全做專案報告，該究責的我們一定會追究到底。

林為洲也批判行政院長蘇貞昌，表示立委在國會殿堂代表的是選民的意志和心聲，民主的可貴在於立法權對行政權的制衡，但是行政官員對於委員的質詢，不願正面回答，還以不堪入耳的言詞羞辱女性委員，這樣的態度令人沉痛，難道今天政府不願接納不同的言論，只會用消極的態度來面對施政嗎？