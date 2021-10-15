提案遭綠營多數決　國民黨團批：台灣還有真的民主嗎？

▲國民黨批民進黨以多數暴力否決動議。（圖／翻攝國民黨立法院黨團臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

高雄市鹽埕區城中城昨（14日）發生大火，引起全國關注。國民黨立法院黨團15日批評，國民黨提散會動議希望讓官員救災、要求處理國民黨立委鄭麗文遭行政院長蘇貞昌辱罵，卻被民進黨團多數暴力否決，「台灣還有真的民主嗎？」。

國民黨立院黨團透過臉書批評，今天國民黨團在立法院國是論壇，國民黨立委費鴻泰發言時即對高雄大火死傷民眾要求在場人員集體默哀，此時我們卻看到行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中仍若無其事的看著手中的公文，一副事不關己的態度，何其冷血，這就是他們真面目，冷冰冰的如實承現在國人面前。

國民黨立院黨團質疑，民國103年高雄發生氣爆，高雄市長陳其邁、民進黨立委邱議瑩對官員高喊，高雄有難要在立法院開會，不是人、沒有良心，今天國民黨團提出散會動議，要讓行政院長、官員快去救災，讓高雄早日回歸正軌，結果看到的是，包括邱議瑩在內的民進黨團委員全員反對，邱議瑩「用昨天自己打臉今日的自己」，昨天卻沒忘要力挺基進黨立委陳柏惟。高雄的大立委們，嘴巴說「愛高雄、顧高雄」，是真是假？高雄鄉親你們看到了嗎？

國民黨立院黨團表示，更離譜的是，面對蘇貞昌以不堪入耳的字眼辱罵鄭麗文，國民黨團提案要求國會議長公正進行適切之處理，立法院長游錫堃不但不處理，還將此提案交付表決，放任民進黨團以多數暴力予以否決。

國民黨立院黨團強調，民進黨團更提議，「除符合會議規範所定權宜問題，並經院會主席裁示外，本次會議不再處理會議詢問、權宜問題、秩序問題、其他程序之動議或散會動議」，再次透過多數暴力的表決照案通過。民進黨團為了護航蘇貞昌，一切不演了。

國民黨立院黨團質疑，今天可以表決片面廢止議事規則，明天還是用多數表決禁止在野黨團進入議場、禁止提案？這樣的民進黨是大家認識的民主進步黨嗎？台灣還有真的民主嗎？民進黨全部不演了嗎？

國民黨立院黨團批評，面對民進黨如此離譜的行徑，在國民黨團的強烈抗議下，民進黨團、游錫堃才願意撤回原決議，依議事程序重新處理今日議程。今日上午的立法院，看到整組壞掉的民進黨，而在這個過程中也證實了，誰才是真正的站在人民的一邊，沒有國民黨團今日的抗議，沒有國民黨團堅持，民進黨要把台灣人民、台灣民主、立法院糟蹋到什麼地步？此時此刻民眾黨團、時代力量黨團你們在那裡？