快訊／李正皓曝民進黨開鍘吳子嘉：他堅決進行申訴程序

記者蘇晏男／台北報導

名嘴李正皓15日晚間透過臉書爆料， 《美麗島電子報》董事長吳子嘉被民進黨開除黨籍，吳子嘉也將於明天直播公布開除公文，並堅決進行申訴程序。李正皓自嘲，「論被開除，吳子嘉該叫我一聲學長」。

▲朱學恒臉書15日晚間上傳吳子嘉的民進黨證照。（圖／翻攝自Facebook／朱學恒的阿宅萬事通事務所）

此外，國民黨北市議員徐巧芯不僅透過臉書說，「J個人剛剛說他被民進黨開除惹」，也上傳與吳子嘉比Ya的合照。而「宅神」朱學恒則表示，「子嘉絕體絕命之黨證，大清黨時刻又來啦。春宵苦短除黨籍，從此子嘉不早朝。二十四年恩情斷，一朝富貴嫌糟糠。吳董好走啊。」且朱學恒甚至直接秀出吳子嘉的民進黨證。

李正皓2019年10月23日因在政論節目上批評當時的國民黨總統候選人韓國瑜，遭國民黨考紀會開除黨籍。當時考紀會指出，李正皓經新北市黨部考紀會建議開除黨籍，但｢留校察看｣之建議後，仍然繼續以不實言論造謠汙衊國民黨提名總統及立委參選同志。

對此，李正皓當時透過臉書發表一篇標題為「韓國瑜的新衣」的文章，表示「用莫須有的罪名開除我，能挽救韓國瑜的選情嗎？」

▼徐巧芯表示吳子嘉向她表示被民進黨開除黨籍。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）