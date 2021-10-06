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25歲獨居正妹租屋遭虐殺　竟是「房仲半夜潛入行兇」…警詳報案情

▲▼25歲獨居女孩被廈門某房仲殺害。（圖／翻攝自大河報）

▲25歲獨居女孩被房仲殺害。（圖／翻攝自大河報）

記者鄭思楠／綜合報導

據《大河報》報導，10月1日22時許，在廈門集美區一社區，一名25歲獨居女子被發現在租屋內被害身亡。據悉，死者臉上、頸部有傷，手腕有被捆綁的痕跡，手機不見，銀行卡內2萬多元（人民幣，下同）被轉走。據家屬透露，死者剛剛來廈門2個多月，兇手為一名房仲。

監視器畫面顯示，事發當天凌晨5時許，一名男子將攝像頭破壞。隨後，警方調順偷摸瓜查到真兇。

10月5日下午，福建省廈門市公安局發布警情通報，2021年10月1日22時許，警方接報集美某小區出租房內發生一起命案。

▲▼25歲獨居女孩被廈門某房仲殺害。（圖／翻攝自大河報）

▲兇手曾破壞攝影機。（圖／翻攝自大河報）

經查，死者為外地來廈人員（女，25歲），今年8月通過廈門怡某佳房產中介公司，租房搬至該小區居住。經全力攻堅，2日10時許，專案組在泉州市安溪縣成功抓獲犯罪嫌疑人王姓男子（31歲，泉州安溪人，廈門某佑房產中介公司員工）。

經審查，王男因欠債無力償還，物色獨自一人居住的被害人為作案目標，於1日晚攀爬窗戶入室搶劫，因擔心被害人報警遂將其殺害後潛逃。

不過，死者家屬透露，兇手曾協助死者尋找房屋，並幫忙搬家，案發前數日曾向死者告白，但遭拒絕，懷疑兇手是求愛不遂而犯案。

目前，王男已被警方逮捕，案件正在進一步偵辦中。

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