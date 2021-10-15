5致命關鍵釀城中城46死　凌晨起火難逃、19年未申報公安

記者黃翊婷／綜合報導

高雄鹽埕區城中城大火造成46死、41傷的悲劇，是全台死亡人數第二高的單一建物火災事故。高雄市消防局長李清秀表示，主要有5項致命關鍵造成，包括火災發生時間凌晨，住戶已熟睡、長輩老弱多、低樓層以玻璃帷幕為主、樓梯間堆滿雜物、建材裝潢不符合消防標準。

▲城中城火勢相當猛烈。（圖／記者許宥孺翻攝）

城中城大樓14日凌晨一場大火奪走46人性命，造成41人輕重傷，是高雄有史以來死傷最慘重的單一建物火警，也是全台死亡人數第二高的單一建物火災事故。由於大樓住戶混雜，室內格局也很複雜，且住戶多為行動不便的老弱族群，火勢從1樓到6樓往上延燒，7樓以上則多是被濃煙灌進，造成逃生困難。

高雄市消防局長李清秀表示，城中城大樓19年未申報公安，罹難者平均年齡為62歲，多為濃煙嗆傷致死，推測是5項致命關鍵所致：

1.火警發生在凌晨2點多，大樓住戶熟睡來不及逃生。

2.住戶多是弱勢長輩，火警發生時逃生能力較差。

3.1樓到6樓原為商業用，以玻璃帷幕為建材，以致燃燒更快，火勢迅速竄升至高樓。

4.大樓是住商混合，自91年（2002年）後商業部分沒有再使用，因此未申報公安。裡面的堆置物、建材裝潢以及玻璃帷幕與挑高，不符防焰和消防標準，火場宛如火爐。

5.樓梯間堆滿雜物，逃生不易。

▼▲城中城火警事故，本應救人的雲梯車卻成了「接體車」。（圖／記者吳世龍攝）

至於起火原因為何，檢警初步調查研判起火點位於一樓某骨董店後方的套房，套房郭姓男住戶與黃女為情侶關係，事發前一天深夜兩人在套房發生爭吵，郭男負氣騎機車離開，黃女則繼續和友人飲酒，過程中燒檀香驅蚊，她14日凌晨離開時，疑似把餘燼隨意亂扔到垃圾桶，進而引發火災，加上現場有數罐卡式瓦斯罐及易燃物，才導致火勢迅速蔓延。

不過，黃女接受警方訊問時，坦承確實有燒檀香驅蚊，但否認縱火。警方表示，黃女第一時間供稱檀香餘燼是丟在垃圾桶，接著改口說帶走處理，最後又改口忘記怎麼處理，3次供詞不一，因而認為她涉有重嫌，但她拒絕夜間偵訊，15日將交由檢察官訊問。

另外，檢警在一樓找到一個香爐和2個八寶粥鐵罐並列為重點調查，後續會進一步展開化驗，釐清是否與起火原因有關。目前郭男和黃女均被檢警列為重要關係人，一樓房間有無電源、起火點是否確定在郭男套房、火災是否為人為疏失或電線走火造成等，整起事件還有眾多疑點有待一一調查。

▼家屬聯繫不上親人，一度情緒崩潰。（圖／記者吳世龍攝）

▼家屬找不到人心碎赴殯儀館認屍。（圖／記者洪靖宜攝）