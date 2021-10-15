城中城惡火41人傷勢曝！8人插管搶命中　66歲嬤命危全無家屬來

記者許宥孺／高雄報導

高雄市鹽埕區城中城大樓發生火警，為國內死傷第二慘重的火警事故，警消14日於火場逐層搜索，擔架也排隊在外待命，傷患陸續被帶出，消防局統計此次事故造成46人死亡，41人輕重傷，分送各醫院治療，搶救1日後，仍有8人插管與死神博命未脫離險境，也有部分輕傷者已出院。

▲高雄城中城大火釀46死41傷。（圖／記者吳世龍攝）

高雄榮總共收治4位火場傷患，其中2人搶救後不治，1名男子吸入性灼傷，生命跡象穩定，另1名男子肺部疑似灼傷，需高壓氧治療，兩人均在燒燙傷加護病房治療中。

▲▼城中城火警事故，本應救人的雲梯車如今卻成為「接體車」。（圖／記者吳世龍攝）

高醫收治9位火場傷者，其中1人搶救後不治，1人已出院，還有6男1女住院治療中，多為吸入性灼傷，須密切觀察治療。小港醫院收治3位火場傷者，其中2人到院後，經醫師判斷死亡，另有一名男子吸入性嗆傷，意識清醒生命跡象穩定。

阮綜合醫院收治12位火場傷者，其中4人於加護病房救治，6人住院觀察，2人於14日已出院。院方表示，有一名年約66歲的翁姓婦人在加護病房昏迷不醒，未脫離險境，目前未見家屬。

聯合醫院收治5位火場傷者，其中1名男子搶救無效，另4人住院治療，恢復狀況不錯，預計下周可出院。民生醫院收治2位火場傷者，其中1人到院前死亡，1人轉高醫治療。

▲救災人員陸續從火場救出傷患送醫。（圖／記者吳世龍攝）

大同醫院收治9位傷者，其中2人搶救後不治，另有6男1女仍留院治療，目前傷況都逐漸好轉。

義大大昌醫院收治3位火場傷者，其中1人搶救後不治，1名患者轉送高醫治療，一名轉往義大醫院治療。高雄長庚收治4位火場傷者，其中3男輕微嗆傷，1女呼吸道嚴重嗆傷。

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