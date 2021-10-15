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社會 社會焦點 保障人權

衛星導航「鬼引路」繞3小時險墜溪　靠電線桿脫困

▲里港警分局新南派出所警員雷鴻銘利用台電座標協助邱男脫困 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲里港警分局新南派出所警員雷鴻銘利用台電座標協助邱男脫困 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

高雄市邱姓市民開車到屏東縣高樹訪友後，以導航系統引導返家，繞了近3小時，卻找不到回家的路，還差點摔落溪底，里港警分局警員雷鴻銘獲報利用電線桿的台電圖號座標，半小時找到他，帶他回派出所後順利返家。

▲里港警分局新南派出所警員雷鴻銘利用台電座標協助邱男脫困 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲里港警分局新南派出所警員雷鴻銘利用台電座標協助邱男脫困 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

里港警分局新南派出所警員雷鴻銘於日前擔服備勤勤務，接獲一位邱姓男子來電報案，稱其從高樹市區要返回高雄市大寮區的途中，因導航訊號問題導致帶錯路，目前手機地圖顯示在里港鄉載興路段，但是繞了兩三個小時都繞不出去，還差點摔落溪底。

▲里港警分局新南派出所警員雷鴻銘利用台電座標協助邱男脫困 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

雷員電話中獲報後先安撫他緊張情緒，並詢問他路邊是否有電線桿後告知電線桿編號，緊接著立即查詢台電圖號座標定位系統並請他留在原地，等待警方救援。

雷員依他提供的電線桿座標搜尋，最後順利於高樹鄉東振河堤外的溪埔地找到他，並親自引導他開車到新南派出所駐地，提供茶水並指導返家的正確路徑。

邱先生對於警方在短時間內就能到場救援感到不可思議，並同時對雷員主動關心、視民如親的精神非常感動。

里港分局分局長鄭頴聰肯定雷員執勤善用台電圖號座標定位系統，積極協助受困民眾並引導其返家，值為同仁表率。並呼籲民眾，迷路或受困時，應該在原地的安全或明顯處等待救援並保存體力，切勿自行離開，以免發生危險。

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