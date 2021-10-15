城中城最小傷者8歲女童和母躲陽台逃劫　憂書包毀...校方：買新的

▲城中城大火46人命喪火窟、41人受傷，其中年紀最小的傷者8歲張小妹，所幸被母親第一時間叫醒，在陽台待援。（圖／翻攝自《高雄大小事》臉書社團）



記者林冠吟／高雄報導

高雄市鹽埕區城中大樓14日凌晨發生大火，造成46死41傷的慘劇，為台灣火警史上第二嚴重的災害事故，由於起火時間為深夜，加上住戶多為行動不便的弱勢族群，難在第一時間逃出，結局悲喜交織，其中獲救的最小傷者8歲張姓女童，僅和母親受到輕微嗆傷，並無大礙，女童就讀的學校接到消息後，承諾會幫女童買新的文具用品，同時加強對女童的心理與課業輔導。

高雄鹽埕區城中城大樓為地上12樓，地下2樓的住商混和建物，屋齡高達40年，鼎盛時期擁有百貨公司、舞廳、電影院等設施，不過後續卻因為管理不善逐漸沒落，房價更一度只剩一坪1萬元，卻仍乏人問津，最後成為社會弱勢族群的棲身之所。

不料一場凌晨惡火，卻帶走46條人命和41人受傷，其中年紀最小被救出的8歲張姓女童，據傳今年才剛轉學到鹽埕區的一所小學，就讀三年級，和母親同住在城中城大樓的9樓。14日發生大火，所幸女童的母親機警聞到煙味，趕緊將女兒叫醒，母女2人一同到陽台待援，消防人員搭著雲梯車進行救援時，第一時間就看到女童和母親，緊急將他們救下送醫，還好2人僅有輕微嗆傷，需住院觀察1、2天。

▲▼高雄城中城大火，消防人員利用雲梯車將傷者運下。（圖／記者洪靖宜、吳世龍攝）



由於火警來的太過突然，倉皇逃命間女童什麼都沒拿，一度還相當擔心課本文具等用品全被燒毀，無法上學。校方第一時間得知消息後，也承諾會幫女童重新購買書包課本等文具用品，待女童康復後可以安心就學，同時也會再協助辦理就學保險與教育儲蓄戶等資源，並加強女童的心理與課業輔導。