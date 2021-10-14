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南投第11期預約平台明開打BNT第一劑、AZ第二劑　預計近3萬人接種

▲南投第11期預約平台，BNT第一劑預計1萬7398人施打。（圖／資料照片）

▲南投第11期預約平台，BNT第一劑預計1萬7398人施打。（圖／資料照片）

記者高堂堯／南投報導

南投縣第11期新冠疫苗預約平台將於10月15日開始接種作業，接種疫苗有BNT疫苗第1劑及AZ疫苗第2劑，共計29628人預計施打；縣府衛生局表示，合約院所接種時段已將兩種疫苗分別排程，且一家合約院所當日只會提供一種疫苗，並採分診、分時段、分流方式，並擴大流感疫苗等合約院所家數，以策便利性和安全。

南投縣衛生局指出，本期AZ疫苗接種對象為7月22日起以前已接種第1劑之18歲以上民眾、7月30起以前已接種第1劑之54歲以上民眾，共計1萬2230人，日期為10月15、19及21日；BNT接種對象為10月6日中午12時前完成登記的12至22歲、44歲以上及18歲以上第9類高風險族群，共計1萬7398人，日期為10月18至21日。

縣府衛生局陳南松局長表示，衛生局在縣內合約院所接種時段的排程上，已將兩種疫苗分別排程，且一家合約院所當日只會提供一種疫苗，並採分診、分時段、分流方式為民眾提供接種服務，讓接種作業單純化；另為避免疫苗接種錯誤，請合約院所接種前務必過健保卡，確實核對接種者身分，並製作接種圖卡張貼於接種地點明顯處及注射處，提醒民眾及醫護人員今日接種疫苗種類。

▲南投第11期預約平台，AZ疫苗第二劑預計1萬2230人施打。（圖／資料照片）

▲南投第11期預約平台，AZ疫苗第二劑預計1萬2230人施打。（圖／資料照片）

衛生局指出，第11期新冠疫苗接種同時，流感疫苗、75歲長者公費肺炎鏈球菌疫苗也正在施打，已積極將19家合約院所增加到83家，參與醫療單位有部立南投醫院、南投基督教醫院、埔里基督教醫院、台中榮總埔里分院、佑民醫院、曾漢棋醫院、竹山秀傳醫院、東華醫院等8家醫院、13鄉鎮市衛生所、61家診所及診所基層醫療診所協會。

衛生局提醒，第12期疫苗接種即將開放預約，開放BNT第1劑、莫德納與AZ第2劑等3類疫苗同時施打，指揮中心規劃以「分流預約、分批施打」方式，以紓解預約人潮；第1階段為10月18至20日預約，10月22至27日施打；第2階段則是10月25至27日預約，10月28日至11月3日施打，指揮中心會在預約分流的前日下午2時陸續發送簡訊提醒，請民眾務必依開放預約時間儘早踴躍接種，以保障自身權益。

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