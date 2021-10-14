南韓防疫鬆綁可「不戴口罩」！政府力拼接種率85%　盼阻斷Delta病毒

▲南韓正設法提升國內2劑疫苗接種覆蓋率至70%，力拼11月初分階段解封。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓近來正快速提升國內疫苗接種覆蓋率，盼能在10月底達成7成人口以上施打完2劑新冠疫苗後，於11月初起轉換防疫體制至「與病毒共存」（With corona），該國防役當局坦承，計畫將視疫苗2劑接種覆蓋率的提升情況，從70%、80%、85%依階段逐步解除部份場所、最大人數聚集限制等禁令，甚至解除配戴口罩的禁令。

根據《韓聯社》報導，南韓中央事故收拾本部社會戰略班長孫映萊（손영래）於今（14）日的例行會議上表示，隨著下周即將針對全國適用新一波的社交距離調整案，未來將以日常恢復支援委員會為中心，最快於本月內拍板定案實施日常生活階段性恢復的具體計畫，依該計畫決定於何時、以何種標準實施解封。

包括解除針對餐廳、咖啡廳等大眾場所的營業時間限制，鬆綁私人聚會的人數限制等。

▼南韓民眾14日參與首爾曹溪寺的祭拜活動。（圖／達志影像／美聯社）

而南韓中央防疫對策本部第2本部長、國立保健研究院長權埈郁（권준욱）於14日也在例行簡報會上表示，隨著疫苗接種率正快速提升，未來單日新增確診人數可望逐漸減少。

他表示，「只要（2劑）接種覆蓋率達到85%，群體免疫就能達到8成的效果，而屆時就算解除口罩令、解除大眾場所營業時間限制，依然能有效阻擋Delta變種病毒傳播。」

權埈郁研判，由於國民積極配合與醫療團隊的努力，疫苗接種覆蓋率正快速提升，以現在的情況來推斷，未來極有可能單日新增確診數將會不斷減少。

根據南韓政府公佈在官網上的統計資料，截至14日0時為止，南韓國內已有4018萬5703人施打第1劑疫苗，占全國人口比率為78.3%；至於完成2劑疫苗接種者則為3162萬5104人，接種覆蓋率為61.6%。另外，南韓14日上午9時30分通報昨（13）日新增1940起病例，其中境內感染為1924例、海外感染則為16例。

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