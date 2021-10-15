城中城「第一鬼樓」？惡火倖存者「住這裡比較舒服」　原因曝

記者吳奕靖、陳雕文／高雄報導

高雄城中城大火奪走46條人命，一名住在7樓的男子躲在屋內，並用濕棉被把身體裹住，最後成功被救出。15日偷偷出院重回火場，拿了約萬元現金、身分證跟4箱家當，然後穿拖鞋走出來，面對記者提到城中城有「第一鬼樓」之稱，男子立即駁斥，「裡面哪有鬼？」更提到居住於此的優點。

▲城中城大樓火警為高雄史上最嚴重火災。（圖／翻攝自《高雄大小事》臉書社團）

據了解，倖存的呂姓男子原本在醫院治療觀察，後來得知大樓將搭起鷹架圍籬，儘管身體不適還是急著離開，因為他逃生時只有帶手機，所有貴重物品都在家裡，因此穿回被燻黑的衣服，連住院手環都沒拆就回家，奔回城中城大樓時，還拜託警察和現場官員，讓他回家拿證件，甚至一度情緒失控說，「沒錢沒證件要怎麼活」！

警方見狀立即安撫情緒，並決定與社工陪同呂男入屋拿貴重物品，男子整理四箱家當、牽了一台腳踏車、帶了約萬元現金，穿拖鞋走出燻黑的家，這些就是他僅有的財產，不能再失去了，離開前還跟警方頻頻道謝。

▲呂姓男子住院手環都沒拆，就偷偷出院跑回家。（圖／記者吳奕靖攝）

據了解，多年前「城中城」曾風光過，有戲院等多家店舖，但後來商圈轉移便迅速沒落，成為社會底層群眾住所，每坪房價跌到只剩3萬元，更被封為鹽埕區「第一鬼樓」。對此稱號，居住城中城多年的呂男不以為意，他解釋，這裡的住戶大多是好人。

呂男說道，外界認為這邊住的都是社會底層，以為是很糟糕的地方，但其實這邊的人都很真性情，相處很直接，好就好，不好就不好，不用在那邊虛情假意，不像高等豪宅，隔壁想甚麼你不知道，其實住這裡還比較舒服。

▼呂姓男子住院手環都沒拆，就偷偷出院跑回家，之後出來拉著4個箱子，這是他僅存的一切。（圖／記者吳奕靖攝）



