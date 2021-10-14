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機師起飛前倒地休克不治　家屬告航空公司總經理結果出爐

▲華航子公司華信航空劉姓正機師在2018年從越南胡志明機場返台前，在機艙內準備作業時突然休克，副機師發現緊急送醫救治仍不治。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲華航子公司華信航空劉姓正機師在2018年從越南胡志明機場返台前，在機艙內準備作業時突然休克，副機師發現緊急送醫救治仍不治。（資料照／記者沈繼昌攝，照片與新聞事件無關）

記者沈繼昌／桃園報導

華航子公司華信航空劉姓機師於2018年間從越南胡志明國際機場準備返台，在機艙準備時突然倒地休克，副駕駛發現後聯繫機場聯管處送急救，最後仍不治死亡，家屬認為劉長期過勞導致身心俱疲致死，控告華航謝姓總經理涉嫌過失致死；桃檢認為，機師派遣屬於華航航務處負責，機師排班均依照法律規定辦理，難認謝姓總經理違背規定，劉姓機師也依規定休假與體檢，因無證據顯示犯行，檢方偵結予以謝姓總經理不起訴處分。

桃檢指出，根據劉姓機師家屬指控，華航謝姓總經理是華航公司機師執勤時間政策決策者，應注意機師出勤、休息時間是否符合規範，機師身體狀況應隨時採取適當改正、預防措施，卻疏於未注意劉姓機師身體狀況，認為長期過勞狀態傷害其身體之不確定故意。

家屬還指控，謝在客觀上可預見劉姓機師長期過勞可能導致死亡結果，主觀上卻未預見，導致劉身心俱疲，並在2018年3月28日準備從胡志明國際機場返台，在機艙內準備作業，突因心因性休克失去意識，柯姓副機師發現後隨即通報機場聯管處送醫，但最後仍不治死亡，認為謝姓總經理涉嫌過失致死、傷害致死等罪嫌。

桃檢偵訊時，謝姓總經理否認犯行，辯稱他是華信航空公司董事長，也是法定代理人，航務部交給航務副總，公司是分層負責，機師班表則由航務處負責排班，均按照法律規定，都有充分休息時間。華航航務處陳姓協理也作證，航務處下有個組員派遣部，依據民用航空法與公司內部規定派遣組員，依航空器飛航作業管理規則，民航局會來抽看排班狀況，公司也會報告飛行時間、執勤時間給民航局，機師身體狀況要有合格的第一類航空人員體檢執照，與定期做體檢。

檢方審酌，依據華航提供劉姓機師飛行、勤務時數統計表，休假天數、醫務中心檢驗等，認定安排機師排班業務是由華航航務處負責，依規定對機師體檢，難認謝姓總經理有何犯行，犯罪嫌疑不足，檢方偵結予以不起訴處分。

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