蘇貞昌真的怒了！政院回擊「鄭姓立委」：人身攻擊質詢毫無助益

記者陳家祥／台北報導

行政院長蘇貞昌12日在立院備詢時，與國民黨立委鄭麗文發生激烈口角衝突，鄭甚至衝上前去理論，場面一度火爆。而晚間，行政院也發表聲明，但不提鄭麗文全名，僅稱其為「鄭姓立法委員」，呼籲各黨派立法委員於國會殿堂中應理性問政，勿流於惡質人身攻擊。

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 蘇貞昌罵鄭麗文不要臉，引發激烈口角。（圖／記者屠惠剛攝）



有關中國國民黨鄭姓立法委員於立院質詢時胡指行政院蘇貞昌院長及蔡英文總統會率先投降一事，行政院發言人羅秉成12日表示，蘇院長從政以來，即為台灣這片土地奮鬥、為台灣人民發聲，在昔日國民黨威權統治的肅殺氣氛下，仍勇敢站出來組黨。

而蔡英文總統自2016年上任後，亦致力推動國機國造、潛艦國造，提高國防預算，兩人領導政府，充實我國國防戰力、捍衛國家主權的堅定決心，完全經得起考驗。

羅秉成指出，立法委員在國會殿堂雖有言論免責權，但國民黨的鄭姓立委竟恣意對於捍衛國家主權的總統及行政院長，貼上「將會是第一個、第二個投降」如此羞辱品德、誣衊人格的極端負面標籤，行政院對此必須提出最嚴正的譴責，也呼籲各黨派立法委員於國會殿堂中應理性問政，勿流於惡質人身攻擊，藉此提升台灣民主政治的成熟和穩定。

羅秉成強調，在中國一再以文攻武嚇的方式威脅台灣，強迫台灣必須接受其所謂「一國兩制」、「一中原則」等消滅我國國家主權之立場，而國內部分在野黨也一再與中國「求同」、唱和中國「九二共識」的此時此刻，蔡政府始終堅守捍衛國家主權立場，精進各種國防政策，不僅國艦國造已有亮眼成績，我國首支 F-16V 作戰隊也即將在今年正式成軍。

此外，政府也提出史上最高規模的國防預算，同時政院也將「海空戰力提升計畫採購特別條例」草案送請立法院審議，2022年1月1日也將成立「國防部全民防衛動員署」，統籌運用全民力量，支援軍事作戰及災害防救任務。

羅秉成表示，政府採取各種具體措施有效提升國軍整體戰力，讓台灣更有能力保護自己，相關政策皆有實績且可受公評，而行政團隊受國會監督乃憲法要求，行政院也不會迴避，但國會議員動輒以人身攻擊與人格羞辱的方式質詢，絕非國人所樂見，對於民主國家藉由監督促使進步亦毫無助益，呼籲國會議員應秉持理性問政的態度，以提升台灣民主政治的成熟和穩定。